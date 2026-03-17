NOTICIAS MISIONES : El Gobierno provincial acordó aumentos salariales para la administración central y jubilados
El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, anunció la continuidad de las mesas de diálogo con gremios estatales y confirmó incrementos en marzo y mayo, además de mejoras para jubilados, pensionados y retirados.
El Gobierno de Misiones avanzó en nuevas mesas salariales sectoriales con gremios de la administración pública, donde se definieron aumentos para trabajadores de la Administración Central y para jubilados y pensionados.
El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, informó que se aplicará un incremento del 5,1 % en marzo para jubilados y pensionados, junto con la actualización de la movilidad de los retirados. Además, presentó la nueva escala de Asignaciones Familiares, vigente desde este mes.
En paralelo, ratificó lo acordado en el área de Salud Pública, donde se prevé la aplicación de la recategorización pendiente en abril, además de otros puntos vinculados a la carrera sanitaria.
Safrán destacó que el Gobierno provincial mantiene un esquema de diálogo permanente con los gremios —UPCN, ATE y la CGT— para dar previsibilidad a los trabajadores públicos en un contexto nacional de estancamiento económico. “Estos acuerdos permiten fortalecer el ingreso de jubilados y trabajadores públicos sin comprometer el equilibrio de las finanzas provinciales”, señaló.
El ministro agradeció la participación de los delegados gremiales y el acompañamiento de funcionarios como el ministro de Salud, Héctor González, la ministra de Trabajo, Silvana Giménez, y el director de Liquidaciones de la Provincia, Miguel Dos Santos. Las reuniones se retomarán en mayo para evaluar el impacto de las medidas.
El Gobierno de Misiones avanzó en nuevas mesas salariales sectoriales con gremios de la administración pública, donde se definieron aumentos para trabajadores de la Administración Central y para jubilados y pensionados.
El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, informó que se aplicará un incremento del 5,1 % en marzo para jubilados y pensionados, junto con la actualización de la movilidad de los retirados. Además, presentó la nueva escala de Asignaciones Familiares, vigente desde este mes.
En paralelo, ratificó lo acordado en el área de Salud Pública, donde se prevé la aplicación de la recategorización pendiente en abril, además de otros puntos vinculados a la carrera sanitaria.
Safrán destacó que el Gobierno provincial mantiene un esquema de diálogo permanente con los gremios —UPCN, ATE y la CGT— para dar previsibilidad a los trabajadores públicos en un contexto nacional de estancamiento económico. “Estos acuerdos permiten fortalecer el ingreso de jubilados y trabajadores públicos sin comprometer el equilibrio de las finanzas provinciales”, señaló.
El ministro agradeció la participación de los delegados gremiales y el acompañamiento de funcionarios como el ministro de Salud, Héctor González, la ministra de Trabajo, Silvana Giménez, y el director de Liquidaciones de la Provincia, Miguel Dos Santos. Las reuniones se retomarán en mayo para evaluar el impacto de las medidas.
#AcuerdoSalarial #Misiones— Adolfo Safrán (@adolfosafran) March 17, 2026
CONTINUAMOS CON MESAS SALARIALES EN LOS DEMÁS SECTORES Y TAMBIÉN PARA LOS JUBILADOS PENSIONADOS Y RETIRADOS
En diferentes mesas sectoriales se trabajó en la mesa de Salud Pública y luego en Administración Central con los diferentes gremios UPCN, ATE y… pic.twitter.com/KfTFFKHaXa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario