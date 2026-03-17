NOTICIAS MISIONES : El Gobierno provincial acordó aumentos salariales para la administración central y jubilados

#AcuerdoSalarial #Misiones

CONTINUAMOS CON MESAS SALARIALES EN LOS DEMÁS SECTORES Y TAMBIÉN PARA LOS JUBILADOS PENSIONADOS Y RETIRADOS



En diferentes mesas sectoriales se trabajó en la mesa de Salud Pública y luego en Administración Central con los diferentes gremios UPCN, ATE y… pic.twitter.com/KfTFFKHaXa