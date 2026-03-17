NOTICIAS MISIONES : Aumento de combustibles a nivel nacional - el litro de la Premium ya supera los $2.200 en Posadas
Las variaciones se registran en las pizarras con diferencias porcentuales de suba según definición de cada firma.
En las últimas horas, las estaciones de servicio del país comenzaron a modificar, nuevamente, sus cuadros tarifarios. Así, los consumidores se encuentran con nuevos precios que varían en sus porcentajes de incrementos según definición de las empresas. De esa manera, el litro de la nata y diésel premium ya supera los $2.200 en la capital de Misiones.
En las estaciones Axion de Posadas, la nafta súper pasó de $1.849 a $1.919 por litro. El incremento fue de $70, equivalente a un 3,8%. La Quantium, en su versión premium, subió de $2.099 a $2.179, con una diferencia de $70 que representa un aumento cercano al 2,9%.
El diésel X10 pasó de $1.949 a $2.079 por litro, lo que implica $130 adicionales y una suba cercana al 6,7%. La Quantium Diésel se elevó de $2.149 a $2.259, con un aumento de $110 que equivale a un 5,1%.
La firma Shell también realizó modificaciones de todos sus productos en las últimas horas. La nafta súper pasó de $1.899 a $1.976 por litro. El incremento fue de $77. La V-Power nafta subió de $2.144 a $2.217, con una diferencia de $73 que representa un aumento cercano al 3,4%.
En el caso del gasoil, el litro avanzó de $1.978 a $2.066, es decir $88 adicionales y una suba aproximada del 4,4%. La V-Power Diésel también pasó de $2.201 a $2.299 por litro, lo que significa $98 más y un incremento cercano al 4,5%.
En los surtidores de YPF, del microcentro posadeño, el litro de la nafta súper llega a un valor de $1.943. Mientras que la Infinia cuesta $2.105. Y la Infinia Diésel $2.199.
Cabe recordar que para la economía argentina, estas modificaciones encarecen el abastecimiento interno y aumentan el costo de importación de gas natural licuado. El impacto sobre la inflación también es relevante, considerando que los combustibles tienen una ponderación de 3,8%, dentro del índice de precios, por lo que cada aumento en el ticket suma puntos porcentuales al IPC.
FUENTE CANAL 12
© Foto de portada: Marcos Otaño
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