NOTICIAS MISIONES : Aumento de combustibles a nivel nacional - el litro de la Premium ya supera los $2.200 en Posadas

Las variaciones se registran en las pizarras con diferencias porcentuales de suba según definición de cada firma.

En las últimas horas, las estaciones de servicio del país comenzaron a modificar, nuevamente, sus cuadros tarifarios. Así, los consumidores se encuentran con nuevos precios que varían en sus porcentajes de incrementos según definición de las empresas. De esa manera, el litro de la nata y diésel premium ya supera los $2.200 en la capital de Misiones.

En las estaciones Axion de Posadas, la nafta súper pasó de $1.849 a $1.919 por litro. El incremento fue de $70, equivalente a un 3,8%. La Quantium, en su versión premium, subió de $2.099 a $2.179, con una diferencia de $70 que representa un aumento cercano al 2,9%.



