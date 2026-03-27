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viernes, 27 de marzo de 2026

NOTICIAS MISIONES : Confirmaron día y horario del Superclásico entre River y Boca por el Torneo Apertura

El duelo se jugará el domingo 19 de abril, a las 17:00, en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 15, en el tramo decisivo de la fase inicial del campeonato.



La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de las fechas 13, 14, 15 y 16 del Torneo Apertura 2026, con el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors como principal atractivo en la recta final de la primera fase.

El partido más esperado del fútbol argentino se disputará el domingo 19 de abril desde las 17:00 en el estadio Monumental, correspondiente a la 15ª jornada. El encuentro se jugará a falta de una fecha para el cierre de esta etapa, en la que se definirán los ocho clasificados por zona a los octavos de final.
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