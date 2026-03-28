NOTICIAS MISIONES : Vuelven a subir los combustibles a nivel nacional y el gasoil supera los $2.500

El cierre de marzo sigue marcado por las modificaciones casi diarias en los esquemas de valores en las estaciones de servicio.

La suba de precios en los combustibles no detiene su marcha. Así, este sábado consumidores de todo el país se encontraron con nuevas modificaciones en los surtidores. Los cambios, que varían porcentualmente según las empresas, ejercen cada vez más presión sobre el poder adquisitivo de los consumidores y las actividades de las economías regionales.

Ejemplo de ello son los aumentos que se registraron, en las últimas horas, en los surtidores de la petrolera Axion en Posadas. El litro de la nafta súper que hasta ayer costaba $2.099 ahora vale $2.159. Mientras que la opción de mayor octanaje pasó de $2.379 a los $2.429.

Por su parte, el litro de Diésel X10 que antes valía $2.269, ahora debe pagarse $2.319. En tanto que la Quantium Diésel X10 se elevó de los $2.479 anteriores, hasta los $2.539.

El aumento no solo se da en el corto plazo, sino que forma parte de una tendencia sostenida. Si se compara el valor actual con el de comienzos de 2025, el incremento supera los mil pesos por litro, lo que refleja el fuerte encarecimiento del combustible en los últimos meses.

La compleja situación continúa generando preocupación entre los consumidores y las economías regionales, por el efecto en la escalada inflacionaria, y al no existir claridad sobre cuándo se estabilizarán los valores de cada producto.

Combustibles, un insumo clave para la producción

El argumento principal de esta actualización se vincula con el conflicto en Medio Oriente, que generó un aumento en el precio internacional del petróleo. Sin embargo, el contexto local también influye, ya que la desregulación del mercado de combustibles permitió que las empresas ajusten los valores de acuerdo a la dinámica internacional y la evolución del dólar.

Los datos muestran que el aumento es significativo si se observa el período completo desde diciembre de 2023. En ese lapso, la nafta súper acumula una suba del 337%, mientras que la nafta premium registra un incremento del 297% y el gasoil del 290,6%. Estos aumentos se ubican por encima de la inflación del mismo período y se trasladan directamente al costo de vida.

El impacto también se siente con fuerza en las economías regionales, donde el combustible es un insumo clave para la producción. Un ejemplo de esta situación se observa en el sector yerbatero: en diciembre de 2023 se necesitaban dos kilos de hoja verde para comprar un litro de gasoil, mientras que actualmente se requieren alrededor de cuarenta kilos, lo que refleja la pérdida de rentabilidad del productor.

Este encarecimiento no solo afecta la producción, sino también el transporte, la logística y los costos de alimentos, generando un efecto en cadena sobre la economía. A su vez, la suba de combustibles también incide en la capacidad de pago de empresas y productores, aumentando la morosidad y complicando el acceso al financiamiento.

Foto de portada – Marcos Otaño.