NOTICIAS MISIONES : Nación elimina 900 mil planes y los reemplaza por vouchers de capacitación para inserción laboral
Desde abril dejará de pagarse el programa Volver al Trabajo y habrá una última cuota. El Gobierno propone reemplazarlo por vouchers de capacitación con requisitos de asistencia.
l Gobierno nacional avanzará desde abril con la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales y su reemplazo por un sistema de vouchers destinados a capacitación laboral, en una medida que redefine el esquema de asistencia vigente.
La decisión implica el cierre del programa Volver al Trabajo, cuyos beneficiarios recibirán ese mes el último pago de $78 mil. La notificación ya comenzó a llegar a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico.
Según explicaron desde el Ministerio de Capital Humano, la iniciativa busca dar por finalizada una etapa transitoria y orientar los recursos públicos hacia políticas vinculadas directamente con la formación y el empleo.
El programa que se desactiva formaba parte de la reconfiguración del antiguo Potenciar Trabajo, que había superado el millón de titulares. Tras su división, unos 900 mil quedaron dentro del esquema ahora eliminado, mientras que cerca de 300 mil continuarán en un sistema de asistencia más permanente.
El nuevo modelo propone reemplazar la transferencia directa de ingresos por un esquema condicionado a la capacitación. Quienes deseen continuar dentro del sistema deberán inscribirse en cursos y cumplir con requisitos de asistencia y permanencia.
En caso de abandono de la formación, los beneficiarios perderán el acceso al voucher y no podrán reincorporarse. El objetivo, según el oficialismo, es vincular el acompañamiento estatal con resultados concretos en la inserción laboral.
Los vouchers serán otorgados directamente a las personas, sin intermediación de organizaciones sociales, y podrán utilizarse en una red de centros de formación que Nación busca expandir en todo el país.
Aunque aún no se definió el monto de la ayuda, desde la cartera nacional indicaron que dependerá del costo de los cursos y del nivel de participación en el sistema.
La medida también tendrá impacto fiscal: la baja de estos planes representa un recorte potencial cercano a los $60 mil millones mensuales, aunque el ahorro final dependerá de cuántos beneficiarios se sumen a las capacitaciones.
Parte de esos fondos será redirigida a financiar los cursos y otra a políticas educativas, en especial en escuelas con bajos resultados, donde se prevé reforzar la enseñanza en áreas clave como Lengua y Matemática.
l Gobierno nacional avanzará desde abril con la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales y su reemplazo por un sistema de vouchers destinados a capacitación laboral, en una medida que redefine el esquema de asistencia vigente.
La decisión implica el cierre del programa Volver al Trabajo, cuyos beneficiarios recibirán ese mes el último pago de $78 mil. La notificación ya comenzó a llegar a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico.
Según explicaron desde el Ministerio de Capital Humano, la iniciativa busca dar por finalizada una etapa transitoria y orientar los recursos públicos hacia políticas vinculadas directamente con la formación y el empleo.
El programa que se desactiva formaba parte de la reconfiguración del antiguo Potenciar Trabajo, que había superado el millón de titulares. Tras su división, unos 900 mil quedaron dentro del esquema ahora eliminado, mientras que cerca de 300 mil continuarán en un sistema de asistencia más permanente.
El nuevo modelo propone reemplazar la transferencia directa de ingresos por un esquema condicionado a la capacitación. Quienes deseen continuar dentro del sistema deberán inscribirse en cursos y cumplir con requisitos de asistencia y permanencia.
En caso de abandono de la formación, los beneficiarios perderán el acceso al voucher y no podrán reincorporarse. El objetivo, según el oficialismo, es vincular el acompañamiento estatal con resultados concretos en la inserción laboral.
Los vouchers serán otorgados directamente a las personas, sin intermediación de organizaciones sociales, y podrán utilizarse en una red de centros de formación que Nación busca expandir en todo el país.
Aunque aún no se definió el monto de la ayuda, desde la cartera nacional indicaron que dependerá del costo de los cursos y del nivel de participación en el sistema.
La medida también tendrá impacto fiscal: la baja de estos planes representa un recorte potencial cercano a los $60 mil millones mensuales, aunque el ahorro final dependerá de cuántos beneficiarios se sumen a las capacitaciones.
Parte de esos fondos será redirigida a financiar los cursos y otra a políticas educativas, en especial en escuelas con bajos resultados, donde se prevé reforzar la enseñanza en áreas clave como Lengua y Matemática.
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