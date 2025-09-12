NOTICIAS MISIONES : Hallaron casi 25 mil paquetes de cigarrillos ocultos en un camino rural de Eldorado

Los gendarmes detectaron la mercadería abandonada en cercanías al peaje de Colonia Victoria. En infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.



Personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Eldorado”, mientras efectuaba tareas de patrullaje, observó a dos personas a bordo de motovehículos, quienes se retiraban del lugar a gran velocidad, a través de un camino secundario.



Ante tal situación, y con el apoyo de efectivos de la Sección de Seguridad Vial “Colonia Victoria”, dependiente del Escuadrón 10 “Eldorado”, se efectuaron rastrillajes sobre la zona, resultando en el hallazgo de 50 cajas de cartón que se encontraban acopiadas en las cercanías al camino, y disimuladas entre la maleza.



Al abrir los bultos en presencia de testigos, los uniformados contabilizaron un total de 24.820 atados de cigarrillos de origen extranjero que carecían del aval aduanero correspondiente.



Informado de los resultados, el Juzgado Federal de Eldorado dispuso el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.



