NOTICIAS MISIONES : Despistaron, volcaron y huyeron del lugar, dejando el auto abandonado
En la mañana de este viernes, la Policía constató el despiste y vuelco de un automóvil Chevrolet Corsa sobre la banquina de la Ruta Provincial Nº 5, a la altura del kilómetro 9, en cercanías al puente el Chapa. El rodado fue hallado sin ocupantes y se iniciaron las tareas para establecer las causas del siniestro y dar con sus ocupantes.
El hecho se registró alrededor de las 7 horas, cuando una comisión policial fue alertada y se dirigió al lugar, donde corroboró la presencia del vehículo siniestrado con importantes daños materiales.
En el sitio, los efectivos dialogaron con una mujer de 50 años, residente en el paraje El Bonito de Santo Pipó, quien manifestó que su hijo, identificado como Yonatan O. (30), conducía el rodado al momento del accidente, en compañía de Gabriel D. (19), ambos domiciliados en la misma localidad. La mujer expresó desconocer el paradero actual de los jóvenes.
Ante esta situación, se solicitó la intervención de la Policía Científica para los peritajes correspondientes, al tiempo que se llevan a cabo distintas medidas para localizar a los ocupantes del rodado.
