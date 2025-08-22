NOTICIAS MISIONES : Persecución en Garupá - conductor alcoholizado y sus acompañantes fueron detenidos
👉⃞La Policía de Misiones detuvo a tres jóvenes en Garupá luego de que fueran sorprendidos realizando maniobras peligrosas en un vehículo e intentar darse a la fuga. El conductor, de 27 años, manejaba con 0,79 gramos de alcohol en sangre.
El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes en la cancha del barrio Nuevo, donde vecinos alertaron al 911 sobre un automóvil naranja que realizaba “trompos” en el lugar, por lo que se inició un seguimiento por cámaras de seguridad. Al llegar, los efectivos constataron la situación, momento en el que el conductor intentó escapar a gran velocidad por distintas calles del municipio.
Durante el despliegue de un anillo digital, el rodado, un Volkswagen 1500, estuvo a punto de volcar y en varias oportunidades casi impacta contra propiedades privadas. Finalmente, en la calle Juan Barada, se ubicó un patrullero cortando la arteria, el conductor tomó la banquina y perdió el control del rodado, donde fueron interceptados por la Policía.
Los ocupantes descendieron de manera agresiva, por lo que fueron reducidos y detenidos. Se trata de Sandro F. (27), Matías P. (19) y un menor de 17 años, todos con signos de ingesta de bebidas alcohólicas.
Tras ser trasladados a Sanidad y Bioquímica Policial, se confirmó que el conductor manejaba alcoholizado. Además, se labró un acta de infracción al tránsito y el vehículo fue secuestrado y derivado al destacamento Aeroclub.
El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría de Garupá junto a la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo, quienes manifestaron que la maniobra de los jóvenes puso en grave riesgo a transeúntes y vecinos de la zona.
El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes en la cancha del barrio Nuevo, donde vecinos alertaron al 911 sobre un automóvil naranja que realizaba “trompos” en el lugar, por lo que se inició un seguimiento por cámaras de seguridad. Al llegar, los efectivos constataron la situación, momento en el que el conductor intentó escapar a gran velocidad por distintas calles del municipio.
Durante el despliegue de un anillo digital, el rodado, un Volkswagen 1500, estuvo a punto de volcar y en varias oportunidades casi impacta contra propiedades privadas. Finalmente, en la calle Juan Barada, se ubicó un patrullero cortando la arteria, el conductor tomó la banquina y perdió el control del rodado, donde fueron interceptados por la Policía.
Los ocupantes descendieron de manera agresiva, por lo que fueron reducidos y detenidos. Se trata de Sandro F. (27), Matías P. (19) y un menor de 17 años, todos con signos de ingesta de bebidas alcohólicas.
Tras ser trasladados a Sanidad y Bioquímica Policial, se confirmó que el conductor manejaba alcoholizado. Además, se labró un acta de infracción al tránsito y el vehículo fue secuestrado y derivado al destacamento Aeroclub.
El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría de Garupá junto a la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo, quienes manifestaron que la maniobra de los jóvenes puso en grave riesgo a transeúntes y vecinos de la zona.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario