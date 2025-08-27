NOTICIAS MISIONES : Detuvieron a una conductora que intentó agredir a policías tras un choque en pleno centro de Posadas
👉Una mujer fue detenida este miércoles en Posadas tras intentar agredir a efectivos policiales que intervenían en un siniestro vial. El hecho ocurrió durante la madrugada en la esquina de Ayacucho y Entre Ríos, tras una colisión entre dos vehículos.
Esta madrugada colisionaron dos vehículos en la esquina de Ayacucho y Entre Ríos. La conductora de uno de los autos intentó huir de la escena y agredir a los policías durante el procedimiento y terminó en la comisaría.
El 911 recibió el llamado a las 5:40. En el lugar, los policías constataron que un Ford Ka, conducido por Antonella S., había chocado con un Ford Fiesta al mando de Mirian G. Ambas mujeres resultaron ilesas.
Durante el procedimiento, Antonella S. intentó abandonar la escena de forma brusca. Al ser contenida por los uniformados, adoptó una actitud hostil y cargó contra los policías, según informaron fuentes policiales.
Ante la agresión, los efectivos solicitaron la intervención de la Comisaría de la Mujer. La conductora fue detenida y trasladada a la dependencia policial.
