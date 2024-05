Noticias Misiones : Crisis diplomática - el Gobierno argentino dijo que Milei no se disculpará con Pedro Sánchez

La Moncloa había exigido unas disculpas públicas por parte del presidente argentino por llamar “corrupta” a la esposa de su par español.El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que el presidente Javier Milei no se disculpará con su par español Pedro Sánchez por llamar “corrupta” a su esposa y minimizó el conflicto diplomático. “Sería ridículo que un gobierno español decidiera interrumpir sus relaciones con el gobierno argentino”, evaluó.Durante su participación de este domingo en la cumbre VIVA 24, organizada por el partido español de ultraderecha VOX, el mandatario llamó “corrupta” a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, investigada por supuesto tráfico de influencias.Por estas declaraciones, el Gobierno español exigió unas disculpas públicas por parte de Milei y llamó a consulta a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez.La reacción del Gobierno argentinoEntrevistado, este domingo, Francos adelantó que Milei no se retractará: “No siente que tenga que pedir disculpas, pueden esperar tranquilos que no va a pasar, no corresponde ninguna disculpa”.Por el contrario, el ministro político del Gobierno libertario consideró que debería haber “varias disculpas” del Gobierno español por sus acciones contra Milei. Fue allí que recordó las declaraciones del ministro de Transporte español, quien insinuó que Presidente argentino consumía “sustancias”, y de su par de Ciencia, cuando lo tildó de “negacionista” y lo acusó de “atentar contra la propia democracia”. También mencionó el explícito apoyo de Sánchez al ex candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, en las últimas elecciones presidenciales.“No sé por que (Sánchez) se queja ahora por las cosas que hace el Presidente”, dijo. “Es una cuestión del Presidente de España, no de Milei. Las agresiones fueron del Gobierno de Sánchez. El presidente Milei no hizo ningún nombre directo, con lo cual no sé por qué tanta ofensa”, agregó Francos, quien sostuvo que Madrid “ha levantado el tema innecesariamente” y deseó que “lo den por superado”.Respecto de la decisión de La Moncloa de llamar a consulta a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, Francos comentó: “No creo que la retiren porque sería ridículo que un gobierno español interrumpiera sus relaciones con el gobierno argentino”.Bajo esta premisa, el funcionario ciñó la cuestión a “un cruce entre dos presidente no se tienen simpatía”. “De ahí a romper las relaciones de España con Argentina, me parece una locura”, reiteró.Seguro de que el llamado de Sánchez a su representante en Argentina es para “expresar una molestia”, confió en el regreso de Alonso Jiménez a Buenos Aires: “No me parece que el tema dé para más”.