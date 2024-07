Noticias Misiones : Argentina enfrentará a Canadá en semifinales de la Copa América

Continuaron los cuartos de final de la Copa América 2024 y Argentina ya conoce a su próximo adversario en la instancia de semifinales. El próximo martes 9 de julio, a las 21 horas, los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentarán al seleccionado de Canadá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en busca de llegar al último partido por el título.





El seleccionado norteamericano se impuso 4-3 en los penales ante la Vinotinto que comanda el argentino Fernando Batista y de esta manera volverá a enfrentarse a la Albiceleste, con la que perdió 2-0 en la fase de grupos en la apertura del certamen, en Atlanta. Aquel 20 de junio, los campeones del mundo ganaron gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.Canadá es una de las revelaciones de la Copa América y sorprendió una vez más al vencer a una Venezuela que venía de lograr el primer puesto en el Grupo B, relegando a Ecuador y México. El conjunto que dirige el estadounidense Jesse Marsch logró pasar a semifinales por primera vez en su historia.Argentina, por su parte, se transformó en la primera selección en clasificarse a las semifinales del certamen que se celebra en los Estados Unidos. La Albiceleste, líder invicto del Grupo A tras vencer a Canadá, Chile y Perú en la fase inicial, se impuso por penales a Ecuador, que había alcanzado el segundo lugar del Grupo B con 4 puntos.Fue un duro escollo el que tuvo que disputar el equipo de Lionel Messi en el NRG Stadium de Houston. Dibu Martínez se hizo gigante en el partido y más en la definición desde los doce pasos, donde contuvo dos disparos. De esta manera, los campeones del mundo lograron avanzar de fase y se aseguraron disputar los seis juegos de la competencia.La etapa eliminatoria continuará este sábado con los cruces de cuartos de final correspondientes al otro lado de la llave. Colombia (líder del Grupo D) se medirá ante la sorprendente Panamá (2° Grupo C) y la Uruguay de Marcelo Bielsa chocará en un clásico sudamericano frente a un Brasil disminuido por la baja de Vinicius Jr.A las 19, Colombia se enfrentará a Panamá en el Allegiant Stadium de Nevada para empezar a cerrar la última llave de semifinales. El triunfador de este cruce se enfrentará el 10 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte contra el vencedor del partido entre Uruguay y Brasil, que cerrará la jornada a las 22 en el State Farm Stadium de Arizona. Este último encuentro es especialmente esperado, dada la histórica rivalidad y la calidad de ambos equipos en torneos internacionales.En caso de empate en los cuartos de final, el reglamento de la Copa América establece que el desempate se decidirá mediante tanda de penales, sin tiempo extra. Esta regla se aplicará tanto en las semifinales como en el partido por el tercer lugar. Para la final, en caso de empate, se jugarán 30 minutos dividido en dos tiempos suplementarios de 15′ cada uno antes de recurrir a los penales si es necesario.El partido definitorio de la Copa América 2024 se llevará a cabo el domingo 14 de julio a las 21 en el Hard Rock Stadium de Florida, mientras que el duelo por el tercer puesto será el sábado 13 en el Bank of America Stadium de Charlotte a las 21.LAS LLAVES Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS CUARTOS DE FINAL• Sábado 06 de julio:19.00: Colombia vs. Panamá en el State Farm Stadium de Arizona22.00: Uruguay vs. Brasil en el Allegiant Stadium de Arizona* Horarios de ArgentinaTelevisación de Copa América: TyC Sports, Dsports de DirecTV, TV Pública y Telefé (Argentina)(Fuente: Infobae)