Noticias Misiones : Anses confirmó que pagará un bono extra de $81 mil a jubilados

La ANSES confirmó un nuevo extra de 81.000 pesos para reforzar los ingresos de tres grupos y así poder combatir la inflación.El plus se acreditará en tres cuotas divididas en septiembre, octubre y noviembre.El bono está dirigido a:Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC)Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)El único requisito para cobrar el bono por Refuerzo es contar con ingresos que no superen el haber mínimo, que en septiembre se ubicará en $87.459.Cómo es el extra de ANSES y quiénes lo cobranEl bono para jubilados y pensionados tiene un monto total de $81.000 y se paga en tres cuotas de $27.000 en septiembre, octubre y noviembre.Con el bono y el aumento del 23,29% anunciados, desde septiembre todas las jubilaciones estarán por encima de los $114.460.Dicho bono se acredita en la misma fecha y lugar de cobro que los haberes jubilatorios.En las próximas semanas, el organismo confirmará el calendario de pagos de septiembre.NA.