Noticias Misiones : ¿Por qué el Día de la Mujer se conmemora el 8 de marzo?

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se rinde homenaje a la lucha por la igualdad de género, se celebran los derechos alcanzados y se invita a reflexionar acerca de la necesidad permanente de que se efectivicen y sean ampliados. Es por ello que, en muchos países, en este día, las mujeres salen a las calles para renovar estos reclamos, dado que esta conmemoración surgió por motivos políticos y sociales.El 8 de marzo de 1908 ocurrió una tragedia que marcó la historia: 129 mujeres murieron en un incendio dentro de la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos. Este hecho ocurrió después de que se hayan declarado en huelga para pedir a su empleador una reducción de la jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y mejoras en la condiciones de trabajo.Decidido a no cumplir con estás demandas, el dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran. Eso resultó en la muerte de las obreras, ya que no pudieron salir del establecimiento cuando este se prendió fuego. Tras este hecho, en Estados Unidos, se llevaron a cabo varias movilizaciones para reclamar por el fallecimiento de estas trabajadoras y para pedir por la igualdad de género.En 1910, la Internacional Socialista se reunió en Copenhague, y proclamó que en esa fecha se establezca el Día internacional de la Mujer, como un homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y una iniciativa para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal.Al año siguiente, fue la primera vez que se festejó el Día de la Mujer, aunque esto se limitó solo a algunos países europeos y a Estados Unidos, y se realizó el 19 de marzo, en conmemoración de la revolución de 1848 que se hizo en Europa y del movimiento insurreccional conocido como “Comuna de Paris”. En ese contexto, reclamaron por el derecho al trabajo, el fin del la discriminación en el espacio laboral, y el derecho a votar y a ocupar cargos públicos.Otro hecho que tiene un gran peso en la historia de la lucha por la igualdad de género es el que se produjo en el último domingo de febrero 1917 en Rusia, cuando las mujeres de aquel país hicieron una marcha por “Pan y Paz”, en contra de la participación del país en la Primer Guerra Mundial. Días después, se desató la Revolución Rusa, por lo que el Zar tuvo que abdicar. Tras ello, el gobierno provisional ruso le dio a las mujeres el derecho de votar.Lo curioso de este hecho histórico es que, en esa época, Rusia se regia por el calendario juliano, a diferencia del resto del mundo que utilizaba el gregoriano, según el cual la movilización rusa ocurrió el 8 de marzo.Finalmente, en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.La brecha de genero en el mundo digitalTodos los años, las Naciones Unidas toman alguna problemática relacionada a la mujer y lo pone en la mesa para darle visibilidad a la desigualdad que vive este sector de la sociedad. En 2023, el lema es “Por un mundo digital inclusivo: innovación y tecnología para la igualdad de género”. De esa forma, la ONU busca rendir homenaje a las activistas y organizaciones que luchan por una tecnología y educación transformadoras para mujeres y niñas, e invita a explorar los efectos sociales y económicas de la brecha digital de género.Según información que brindó dicho organismo internacional, un 37 por ciento de las mujeres del mundo no tiene acceso a Internet y, si bien la brecha en este aspecto entre hombres y mujeres mejora con los años, aún es muy significativa en los países en desarrollo.El problema de esto se potencia si se tiene en cuenta otra cifra de la ONU, que plateó que se estima que, para 2050, el 75 por ciento de los trabajos estarán relacionado con las áreas STEM; es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.Por otro lado, la ONU también detalló que el 38 por ciento de las mujeres que participaron de una encuesta realizada en 51 países declaró haber sufrido violencia en línea.(LA NACION)