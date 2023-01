Noticias Misiones : Un joven falleció mientras nadaba en un salto

👉Tenía 25 años y era oriundo de Buenos Aires. Ayer se encontraba nadando juntos a otros jóvenes cuando desapareció de la superficie. Ocurrió en San Vicente.



Ayer por la tarde en el Salto Golondrinas, ubicado a unos 8 kilómetros aproximadamente de la ruta provincial 221 en San Vicente, un joven de 25 años identificado como Fernando Luis Sosa, oriundo de Buenos Aires, se ahogó luego de arrojarse desde la base del salto hacia el agua.

Ayer, alrededor de las 16:30, Sosa estaba junto a otros cuatro jóvenes de 22 y 29 años, cuando en un determinado momento, se arrojó al salto y tras nadar algunos metros comenzó a pedir ayuda. No obstante a esto, sus amigos intentaron socorrerlo, pero no pudieron rescatarlo debido a que se sumergió rápidamente y no volvió a salir a la superficie.

Integrantes de Bomberos Voluntarios de San Vicente junto a la Policía local trabajaron para extraer el cuerpo del lugar. Interviene en el hecho el Juzgado de Instrucción Nro. 3 de San Vicente.