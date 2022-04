Boca logró su primer triunfo por Copa Libertadores ante Always Ready







El "Xeneize" le ganó por 2 a 0 al conjunto boliviano, por la segunda fecha de la zona de grupos de la Copa Libertadores. El "Pipa" anotó los dos goles del local.