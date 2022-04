AUH, PNC, Tarjeta Alimentar, bono y jubilados de Anses, ¿quiénes cobran este lunes 4 de abril?



Cuándo cobro Anses. El organismo previsional abonará mañana los primeros pagos del mes. Un grupo accederá a un extra de $12.000 por la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social











La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) avanzará este lunes con el calendario de pagos de abril 2022 para los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), según terminación de documento.



A la espera de un bono para jubilados y pensionados y la Asignación Universal por Hijo (AUH), el organismo previsional continúa con la entrega de asistencias económicas para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables, frente a la inflación y la importante suba de los precios en alimentos.



En esa línea, el Ministerio de Desarrollo Social pagará a través de la Anses un extra de $12.000 por la Tarjeta Alimentar. Este lunes cobrarán el apoyo las madres de siete hijos o más que sean titulares de PNC. En tanto, desde el viernes estará disponible la acreditación de saldo para beneficiarios de AUH y la Asignación por Embarazo (AUE).



Además, esta semana se comenzará a pagar el bono para Potenciar Trabajo de $6.000, con el objetivo de acompañar a los beneficiarios de ese programa en su terminalidad educativa.



Por otra parte, continúan los cobros de marzo para las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, vigentes hasta el 11 de abril para todas las terminaciones de documento.









Pensiones No Contributivas (PNC)







Documentos terminados en 0 y 1: viernes 1 de abril

Documentos terminados en 2 y 3: lunes 4 de abril

Documentos terminados en 4 y 5: martes 5 de abril

Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 6 de abril

Documentos terminados en 8 y 9: jueves 7 de abril



Saldo de Tarjeta Alimentar en abril 2022



El saldo de Tarjeta Alimentar, el programa del Ministerio de Desarrollo Social, se acredita para las Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo en el mismo día en el que se cobra la prestación. Documentos terminados en 0 y 1: viernes 1 de abrilDocumentos terminados en 2 y 3: lunes 4 de abrilDocumentos terminados en 4 y 5: martes 5 de abrilDocumentos terminados en 6 y 7: miércoles 6 de abrilDocumentos terminados en 8 y 9: jueves 7 de abrilEl saldo de Tarjeta Alimentar, el programa del Ministerio de Desarrollo Social, se acredita para las Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo en el mismo día en el que se cobra la prestación.



Fecha de cobro AUH abril 2022



Documentos terminados en 0: viernes 8 de abril

Documentos terminados en 1: lunes 11 de abril

Documentos terminados en 2: martes 12 de abril

Documentos terminados en 3: miércoles 13 de abril

Documentos terminados en 4: lunes 18 de abril

Documentos terminados en 5: martes 19 de abril

Documentos terminados en 6: miércoles 20 de abril

Documentos terminados en 7: jueves 21 de abril

Documentos terminados en 8: viernes 22 de abril

Documentos terminados en 9: lunes 25 de abril



Asignación por Embarazo fechas de pago Documentos terminados en 0: viernes 8 de abrilDocumentos terminados en 1: lunes 11 de abrilDocumentos terminados en 2: martes 12 de abrilDocumentos terminados en 3: miércoles 13 de abrilDocumentos terminados en 4: lunes 18 de abrilDocumentos terminados en 5: martes 19 de abrilDocumentos terminados en 6: miércoles 20 de abrilDocumentos terminados en 7: jueves 21 de abrilDocumentos terminados en 8: viernes 22 de abrilDocumentos terminados en 9: lunes 25 de abril