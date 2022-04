A pesar de la conciliación obligatoria, en Misiones hay paro de colectivos

La Unión Tranviaria Automotor en la provincia (UTA) asegura que no fue notificada de la conciliación y el paro de transporte público, tanto de corta y media distancia, se lleva a cabo en todo el territorio provincial.





La medida se había suspendido hasta ayer entrada la noche, tras la apertura de la conciliación del Ministerio de Trabajo de la Nación, pero a última hora del lunes –según lo trascendido- la resolución no llegó a las empresas y el paro se lleva a cabo desde las 00 del este martes, afectando a miles de usuarios.



El sindicato busca que los trabajadores del interior del país consigan el mismo acuerdo que sus pares del Área Metropolitana. El 8 de abril pasado, la UTA cerró el acuerdo paritario de 2022 para los choferes de corta y media distancia del Amba. Lograron un aumento del 50 por ciento, que llevará el salario básico a 150 mil pesos desde agosto.



Según lo dado a conocer desde UTA Misiones indicaron que no hay notificación alguna de conciliación obligatoria. “Es todo mediático, no recibieron orden de Buenos Aires y por ende el paro a esta hora de la noche sigue en pie, cosa que puede cambiar en las próximas horas”.