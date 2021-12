Putin: Rusia tiene una variedad de respuestas si EE.UU. y la OTAN le niegan garantías de seguridad

Internacionales :



👉Moscú está a la espera de las respuestas a sus proyectos de acuerdos sobre las garantías de seguridad entregados a Occidente la semana pasada.





En caso de que Estados Unidos y la OTAN rechacen proporcionar garantías de seguridad a Rusia, Moscú tiene diversas opciones de respuesta, cuya elección dependerá de las recomendaciones de expertos militares, ha afirmado el presidente ruso Vladímir Putin.



"La respuesta pude ser muy diversa. Esto depende de las propuestas que me planteen nuestros expertos militares", manifestó el mandatario en una entrevista concedida al programa de televisión 'Moscú. Kremlin. Putin'.











Al mismo tiempo, el jefe de Estado subrayó que Rusia apunta a resultados positivos en las negociaciones sobre el asunto, que "sean jurídicamente afianzados en el marco de los documentos propuestos" por Moscú.



El líder ruso declaró en una rueda de prensa el 23 de diciembre que las futuras acciones de Moscú no dependerán del curso de las negociaciones sobre las garantías de seguridad con Estados Unidos, sino de la incondicionalidad de la seguridad de Rusia "hoy y en la perspectiva histórica".



Según Putin, en este sentido, la parte rusa ha dejado claro que "mayor expansión de la OTAN hacia el este es inaceptable".



El presidente argumentó en su rueda anual que no es Rusia quien está colocando misiles cerca de las fronteras estadounidenses, sino EE.UU. quien está en las puertas del país euroasiático.

Rusia entregó la semana pasada los proyectos de dos acuerdos que quiere alcanzar con EE.UU. y la OTAN sobre garantías de seguridad. Entre los planteamientos establecidos, Moscú solicita que la Alianza detenga su expansión hacia el este y que Ucrania no se adhiera a ella, un punto sobre el que las dos partes tienen opiniones opuestas.

El martes, el presidente Putin expresó su alta preocupación por la acumulación de agrupaciones militares de EE.UU. y la OTAN inmediatamente cerca de las fronteras de Rusia, así como por la realización de ejercicios a gran escala, incluso no planificados.