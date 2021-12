Los argentinos ya pueden ingresar a Brasil por vía terrestre

Tras el ciberataque a ConectaSus, sistema electrónico que emite el certificado nacional de vacunación contra Covid-19, finalmente se confirmó que los turistas argentinos ya pueden circular por el país vecino





Pese a los problemas que se registraron el viernes con el ataque cibernético a la página web de Ministerio de salud de Brasil, donde hackers dañaron la base de datos donde se registra la información sobre la aplicación de vacunas contra el Covid-19, este sábado se confirmó que la frontera terrestre quedó habilitada para el ingreso de turistas argentinos, tal como se anunció el jueves, mediante una decisión ministerial, la N° 661 En el Boletín Oficial de Brasil se dispone que los viajeros internacionales al ingresar al país vecino deberán presentar a las autoridades migratorias el comprobante impreso o por medios electrónicos de vacunación con inmunizantes aprobados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa), por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o por las autoridades de la nación en que el viajero se vacunó, cuya aplicación de la última dosis o de la dosis única haya sido como mínimo catorce días antes.Cabe recordar que en la provincia de Misiones están habilitados dos pasos terrestres para cruzar a Brasil: el puente Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú con Foz do Iguacu y la vía que une Bernardo de Irigoyen con Dionicio Cerqueira.Los requisitos de ingreso a BrasilPrueba, impresa o digital de vacunación con inmunizadores aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria o por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o por las autoridades del país donde fue inmunizado el viajero, cuya aplicación de la última dosis o dosis única se ha producido, al menos catorce días antes de la fecha de ingreso al país.Documento que acredite la realización de una prueba de Covid-19, con resultado negativo o indetectable, del tipo de prueba de antígeno, realizada dentro de las 24 horas previas al ingreso al país o PCR de laboratorio, realizada dentro de las setenta y dos horas previas al ingreso al país.Se exceptúan de la presentación de comprobante de vacunación, los viajeros que no sean elegibles para la vacunación, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud en el Plan Nacional de Operacionalización de Vacunación contra COVID-19. El mismo se encuentra disponible en el sitio web: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19. Excepcionalmente, el extranjero deberá tener comprobante de vacunación, lo cual se solicita en la fracción I del capítulo, a que se refiere el inciso I del caput, y por razones de restricciones de movimiento impuestas por el país en el que se encuentra, no podrá regresar. a su país de residencia, puede ingresar al país, siempre que se obtenga autorización de la autoridad migratoria;II – ir directamente al aeropuerto;III – obtener una solicitud formal de la embajada o consulado del país de residencia; y presentar los boletos aéreos correspondientes para el regreso a su país de residencia.