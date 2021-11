Inseguridad - #Misiones : Asesinaron a tiros a un hombre en Plena Avenida

馃憠Seg煤n los primeros datos recabados por la polic铆a, la v铆ctima detuvo su auto en un sem谩foro cuando fue abordado por un individuo en moto quien efectu贸 varios disparos provoc谩ndole la muerte de manera instant谩nea.





馃憠Seg煤n los primeros datos recabados por la polic铆a, la v铆ctima detuvo su auto en un sem谩foro cuando fue abordado por un individuo en moto quien efectu贸 varios disparos provoc谩ndole la muerte de manera instant谩nea.





Asesinaron a tiros a un hombre en Bernardo de Irigoyen







Un comerciante de Bernardo de Irigoyen fue acribillado a balazos este jueves cuando fren贸 en un cruce de la avenida Andr茅s Guacurar铆 y calle Independencia. Un motociclista se le puso a la par de la camioneta Chevrolet Montana y abri贸 fuego directamente a la cabeza y pecho del conductor. El presunto sicario se dio a la fuga de inmediato.





De acuerdo a las consultas realizadas por PRIMERA EDICI脫N, la v铆ctima del crimen fue identificada como Rafael Ant煤nez De Olivera de 45 a帽os y estaba acompa帽ado por un adolescente de 13 a帽os, cuyo v铆nculo parental no se adelant贸 ya que se convirti贸 en testigo clave del homicidio. Ambos retornaban de jugar al f煤tbol, aparentemente, y Ant煤nez De Olivera acercaba al menor a su hogar.



Los disparos fueron efectuados a las 20.15 y bajo una llovizna del momento. Seg煤n las voces de testigos, al menos tres fueron los disparos. Lo que no remiti贸 a dudas es que Ant煤nez De Olivera perdi贸 la vida en el acto.



De inmediato se alert贸 a la comisar铆a local y se presentaron las primeras patrullas, para confirmar el 贸bito pero tambi茅n para poner a resguardo la integridad del menor.



Luego intervinieron efectivos de Polic铆a Cient铆fica de la Unidad Regional XII para tomar posibles huellas y rastros de los protagonistas, pero tambi茅n para recoger im谩genes y tomar datos para analizar distancias de los balazos y el calibre del rev贸lver. En cuanto al tipo de arma todo apuntaba a esta posibilidad ya que no se encontraron casquillos percutados cerca de la camioneta.



Ant煤nez De Olivera se dedicaba a la venta y distribuci贸n de mercader铆as tanto en Irigoyen como en localidades vecinas brasile帽as como Barrac茫o y Dion铆sio Cerqueira.





Anoche, algunas fuentes ligaban a Ant煤nez De Olivera con la v铆ctima fatal, en id茅nticas circunstancias y localidad, registrada el viernes 14 de mayo pasado, cuando fue baleado un abogado entrerriano. Lo atacaron mientras estaba adentro de su camioneta.



La primera versi贸n habl贸 de un ajuste de cuentas vinculado al comercio de vinos a Brasil. Era oriundo de Chajar铆 y fue abordado por dos motociclistas que efectuaron no menos de cinco disparos. Fue identificado como Juan Mar铆a L贸pez conocido como “El Chapo” y lo mataron en el barrio Santa Rita, a unos 100 metros de la frontera con Brasil.



Al igual que Ant煤nez De Olivera contaba con actividad comercial en Puerto Iguaz煤, pero en este caso trabajaba en un estudio con colegas en Bernardo de Irigoyen.