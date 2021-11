El dólar llegó a los 199 pesos y tocó un nuevo récord

Por la mañana del miércoles, escaló a $198,50, pero tras el mediodía tomó impulso para quedar al borde de los $200. La divisa en el ámbito oficial cerró en $105,38.





El dólar blue tocó este miércoles un nuevo máximo histórico de 199 pesos, en medio de una persistente presión cambiaria ante la proximidad de las elecciones.Por la mañana llegó a escalar a $198,50, pero tras el mediodía tomó impulso para quedar al borde de los 200 pesos.Tras los últimos movimientos, la brecha con el tipo de cambio oficial llegaba a 99,2%.Los operadores adjudican a la proximidad de las elecciones del 14 de noviembre el alza en la demanda por cobertura.Los datos del mercado cambiario reflejan así el interés de inversores y empresas por dolarizarse a modo de cobertura, según analistas.

En lo que va de 2021, el dólar paralelo se apreció en torno a un 20%, muy por debajo de la inflación acumulada de 2021, cercana al 37%.En ese escenario, en el mercado sostienen que en algún momento esa distorsión deberá corregirse, lo cual puede acelerar la presión sobre el costo de vida.La cotización del dólar oficial cerró en $105,38, con una suba de tres centavos en relación al cierre de este martes, mientras que los dólares bursátiles (contado con liquidación y MEP) operan con alzas de hasta 0,5%.En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) y el MEP ascienden 0,5%, a $180,23, y a $180,14, respectivamente, en el tramo final de la rueda.En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de cinco centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $99,91.Así, el dólar con el recargo de 30% (contemplado en el impuesto PAÍS), marcó un promedio de $136,99 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $173,88.Por su parte, el BCRA aumentó su intervención en octubre, mientras se abre el debate sobre cuál es su respaldo en reservas para hacer frente a una eventual corrida cambiaria.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó este miércoles con un saldo negativo de alrededor de U$S 85 millones.El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 427 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por U$S 33 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron U$S 449 millones.