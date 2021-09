Calendario de pagos de Anses para este viernes





La Anses informó que este viernes 10 se abonan jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, los programas Progresar, Hogar y Alimentario PAMI, y el Bono Salud.