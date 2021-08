ANSeS: quién cobra hoy 30 de agosto jubilaciones, pensiones, AUH y bono de $ 5.000

La ANSeS pagará este lunes 30 de agosto jubilaciones y pensiones entre $ 25.923 y $ 155.203 con DNI finalizado en 8 y 9. Además los beneficiarios recibirán el pago del bono de $ 5.000 junto con los haberes de agosto. También cobran los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Prestación por Desempleo. Detalle de los pagos del mes.







La ANSeS sigue este lunes 30 de agosto con los pagos de agosto del calendario 2021 para jubilados y pensionados, Asignación Universal por Hijo (AUH) y bono extra de $ 5000 y Prestación por Desempleo.Los jubilados y pensionados cuyos haberes oscilen entre $ 25.923 y $ 155.203 con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 8 y 9 cobrarán este lunes por ventanilla, en las sucursales bancarias correspondientes.También, junto a sus haberes recibirán el pago de un bono de $ 5.000 y un monto equivalente al bolsón de alimentos.Cabe destacar que este mes se deposita, junto con los haberes mensuales, el bono de $5000 para titulares previsionales, para los jubilados que considerando la suma de todas sus prestaciones cobran hasta dos haberes mínimos (46.129,40 pesos).Además, este lunes se abona la Prestación por Desempleo a las personas con DNI terminado en 8 y 9 incluidas en ese programa asistencial.Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con documento concluido en 6 y 7 que no poseen tarjeta plástica, tendrán disponible esa prestación.Los jubilados y pensionados como es habitual cobrarán en ANSeS en dos tandas: en la primera, los que perciben haberes que no superen los $25.923 a partir del lunes 9 hasta el 23 de agosto. A partir del martes 24 y hasta el 30 de agosto, cobrarán los jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $ 25.923.Los beneficiarios de AUH y Asignación Familiar por Hijo, tendrán acreditado por ANSeS el pago a partir del 9 de agosto hasta el lunes 23, comenzando por la terminación de DNI en 0 y culminando en 9, en obediencia al procedimiento de rutina.Las mujeres que perciben la AUE cobraron a través de ANSeS desde el martes 10 de agosto hasta el 24 de agosto, según terminación de documento de 0 a 9. Mientras que la Asignación por Prenatal y Maternidad se pagará desde el martes 10 hasta el 17 de agosto, de acuerdo a su terminación de DNI.Las Asignaciones de Pago Único están disponibles desde ANSeS para todas terminaciones de DNI desde el 5 de agosto al 10 de septiembre, y desde el 28 de agosto hasta el 10 de septiembre para la segunda quincena.A su vez, las PNC las abonó ANSeS desde el 2 hasta el 6 de agosto, según finalización de su documento. Las Asignaciones Familiares de PNC se abonarán desde el 9 de agosto hasta el 10 de septiembre para todos los documentos.La Prestación por Desempleo la acreditará ANSeS desde el 24 hasta el 30 de agosto, también en concordancia con la finalización de DNI que inicia en 0 y 1 y concluye 8 y 9).En otro orden, la Administración Nacional de Seguridad Social informó que dispone de 357 sedes abiertas en todo el país que atienden con un sistema de turnos programados. Si una persona necesite un turno para tramitar su jubilación en una oficina, deberá solicitarlo también en la página web, sección Accesos Rápidos, opción Turnos, o comunicándose al 130 (gratuito desde líneas fijas). Además, indicó se pueden solicitar turnos a través de la web para el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado.Al calendario que comenzó a pagarse el lunes 2 de agosto se le suma el bono de $5000 que fue confirmado hace pocas semanas atrás por el Presidente de la Nación en un acto de Lomas de Zamora y el bono de $7000 para los titulares de AUH.La Asignación Universal por Hijo (AUH) es para el padre o la madre -siempre se prioriza a las madres- de un hijo menor de edad que se encuentre en una situación económica vulnerable, quienes quieren acceder a la misma deben estar viviendo alguna de las siguientes situaciones:Situación de desempleoEmpleo sin aportesTrabajadores del servicio domésticoMonotributista socialInscripto ciertos programas cómo Hacemos Futuro o Manos a la Obra.DNI terminado en 0: lunes 9 de agostoDNI terminado en 1: martes 10 de agostoDNI terminado en 2: miércoles 11 de agostoDNI terminado en 3: jueves 12 de agostoDNI terminado en 4: viernes 13 de agostoDNI terminado en 5: martes 17 de agostoDNI terminado en 6: miércoles 18 de agostoDNI terminado en 7: jueves 19 de agostoDNI terminado en 8: viernes 20 de agostoDNI terminado en 9: lunes 23 de agostoDNI terminado en 0: martes 10 de agostoDNI terminado en 1: miércoles 11 de agostoDNI terminado en 2: jueves 12 de agostoDNI terminado en 3: viernes 13 de agostoDNI terminado en 4: martes 17 de agostoDNI terminado en 5: miércoles 18 de agostoDNI terminado en 6: jueves 19 de agostoDNI terminado en 7: viernes 20 de agostoDNI terminado en 8: lunes 23 de agostoDNI terminado en 9: martes 24 de agostoPara todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo que hayan cobrado la prestación los 12 meses del año 2020, pueden cobrar el bono de pago único de $7000 ya que se trata del 20% que fue retenido el año pasado, para recibirlo solo es necesario completar una declaración jurada.En la DDJJ se pide que los titulares acrediten la condicionalidad escolar y sanitaria del niño inscripto, para enviarla hay tiempo hasta el 31 de diciembre y recién se puede cobrar a los 60 días desde que fue enviado. Es decir que quienes hayan mandado el formulario en el mes de junio, van a poder cobrar los $7000 en el próximo mes entrante (agosto).CUÁNDO COBRO TARJETA ALIMENTAR AGOSTO 2021La política complementaria que es parte del Plan Argentina Contra el Hambre es para los titulares de AUH, AUE y madres con 7 hijos o más que cobren por la Pensión No Contributiva (PNC).La Tarjeta Alimentar se cobra todos los tercer viernes del mes, es decir, que quienes tengan el plástico disponible van a recibir el monto de dinero para la compra de alimentos el próximo 20 de agosto.CALENDARIO AGOSTO 2021: CUÁNDO COBRAN LOS TITULARES DE JUBILACIONES Y PENSIONESDNI terminado en 0: lunes 9 de agostoDNI terminado en 1: martes 10 de agostoDNI terminado en 2: miércoles 11 de agostoDNI terminado en 3: jueves 12 de agostoDNI terminado en 4: viernes 13 de agostoDNI terminado en 5: martes 17 de agostoDNI terminado en 6: miércoles 18 de agostoDNI terminado en 7: jueves 19 de agostoDNI terminado en 8: viernes 20 de agostoDNI terminado en 9: lunes 23 de agostoCon haberes superiores a $25.923DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de agostoDNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de agostoDNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de agostoDNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de agostoDNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de agostoCALENDARIO AGOSTO 2021: CUÁNDO COBRAN LOS TITULARES DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA (PNC)DNI terminados en 0 y 1: lunes 2 de agostoDNI terminados en 2 y 3: martes 3 de agostoDNI terminados en 4 y 5: miércoles 4 de agostoDNI terminados en 6 y 7: jueves 5 de agostoDNI terminados en 8 y 9: viernes 6 de agostoAhora ANSES paga un bono anual: qué es, cuánto me pagan y cómo solicitarlo desde el celular