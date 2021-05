Misiones continuará con las clases presenciales

El presidente del CGE Alberto Galarza confirmó que siguen las clases incluso en las localidades señaladas por Nación como de alto riesgo. "Creo que la escuela es un lugar seguro".









"Vamos a continuar con las clases presenciales. En las localidades que fijan el DNU se realizarán con todos los cuidados, pero seguirán con las clases. Yo creo que la escuela es un lugar seguro", dijo el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza, en comunicación con FM SHOW.

Apóstoles, Cainguás, Eldorado, Guaraní, Iguazú, Libertador General San Martín y Montecarlo figuran en el listado que publicó el Ministerio de Salud de la Nación como zonas de alto riesgo epidemiológico, por lo que están afectados por las restricciones que impuso el DNU presidencial de cuarentena estricta y, entre otras limitaciones, se les exigía suspender las clases presenciales esta semana.

Sin embargo, el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza, aseguró que en Misiones seguirán las clases presenciales incluso "en las localidades que fijan el DNU, con todos los cuidados pero las clases continuarán. Yo creo que la escuela es un lugar seguro. Nos hemos preparado mucho para la presencialidad".

Aseguró además que "casi la totalidad" de los docentes ya está vacunado. "El que no está vacunado es porque no pudo ir", manifestó. Consideró además que al comenzar la aplicación de las vacuna, "hubo al principio mayor demanda de licencia".

Por otro lado, recordó que la presencialidad no es obligatoria y que los padres tiene la facultad de decidir si enviar o no a sus hijos a la escuela. "Vamos a prorrogar la no obligatoriedad por si algún papá tiene un problema intrafamiliar o una patología".





