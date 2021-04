Escalofriante abuso en Posadas





FM Show accedió a una denuncia de abuso con tintes dramáticos. Clarita, una pequeña de 9 años (ocho cuando la abusaron), fue resguardada por Haydeé, una mujer que la acompañó tras el abandono de su madre.













La intención de ayudar tenía otro fin para Haydeé, la mujer que sacó del infierno a una pequeña de ocho años que era sometida a abusos por parte de hombres cercanos a su madre, quien hacía la vista gorda y/o, sacaba provecho de la situación.

En su denuncia, Haydeé relató que quiso ayudar a Clarita cuando la conoció. Relató que "le pregunté (a la mamá) si me podía dar a la nena para poder cuidarla, criarla y sacarla de la calle, por lo que me dice que no, entonces le pregunte donde vivía y me dio la dirección sito en Barrio San Jorge, Olerito (demás datos desconozco) entonces me acercaba al domicilio a llevarle cosas como ser colchón, cama, ropa, alimentos y una heladera para la nena y quedamos en un acuerdo con la madre de que Clara iba a ir a mi domicilio cada tanto". Así empezó un relato que terminó de la peor manera, con abusos que eran poco escondidos y, a la postre, muy evidentes.

"Cuando Clara venía a casa llegaba toda sucia. Yo la bañaba, le daba de comer y cuando se iba a la casa de la madre era maltratada. No la cuidaban como tenía que ser y cuando volvía a mi casa ella venia toda sucia nuevamente, con muchos piojos", relató Haydeé.

"Empecé a iniciar los trámites de guarda y tenencia de Clara para que salga de esa situación de maltrato que ella vivía, por lo que hace tres meses me dieron la tenencia y ella me comentaba que su tío Luis le tocaba sus partes intimas, que su madre se desnudaba en frente de sus hermanos y le pedía para tener relaciones sexuales. El sábado cambió todo: Clara me contó que estos le pagaban, también me comenté que le hacían sexo oral, anal y vaginal entre dos hombres juntos, le besaban en sus partes intimas, le hacían fumar porro y le hacían tomar bebidas alcohólicas para que ella no sintiera, me contó que le ataban la boca para que no gritara", resaltó.

Por último, Haydeé denunció que la madre de Clara, Mirta E. Giménez, volvió a pedir la tenencia de su hija. "Pero no para criarla, si no para explotarla en todos los sentidos", se lamentó.