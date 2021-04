Boca venció a Santos y sigue a paso firme en la Copa Libertadores

El Xeneize se impuso por 2-0 al Peixe, con goles de Tevez y Villa, por la segunda fecha del Grupo C del certamen continental.





Boca consiguió un triunfo muy importante en La Bombonera al vencer al Santos por 2 a 0 con goles de Carlos Tevez y Sebastián Villa. El equipo de Miguel Ángel Russo tiene puntaje ideal: un 1 a 0 en la altura de La Paz ante The Strongest y, este martes por la noche, una alegría ante el actual subcampeón de la Copa Libertadores. El Xeneize suma cuatro victorias consecutivas (en todas las competencias) y sueña.

El Xeneize entró en un ciclo positivo. Está ganando partidos que hace no mucho tiempo terminaban en empate o derrota. Russo encontró, ante una oleada de lesiones y contagios de coronavirus, a varios jugadores fundamentales para el futuro. Los chicos de las inferiores Agustín Almendra, Alan Varela y Cristian Medina llegaron para quedarse. Revitalizaron el mediocampo y se afianzaron con confianza.

Hay poco para destacar del primer tiempo. El Santos intentó acercarse sin mucho éxito al arco de Agustín Rossi; manejó la pelota y tuvo la iniciativa, pero le faltó creatividad para aprovechar ciertos desajustes de la defensa del equipo argentino. Boca jugó a la contra, con Villa y Cristian Pavón como puntas de lanza para lastimar a pura velocidad. No hubo caso.

El problema del Xeneize en esa mitad es que cuando Villa o Pavón desbordaban, no había un centrodelantero en el área. El Apache retrocedía tanto para generar juego que le costaba llegar a la zona de peligro. La situación cambió en el complemento: Carlitos capturó una pelota tras un córner y, en soledad, marcó el primer gol del partido.

Santos perdió la cabeza. Y en el apuro no tuvo claridad. Boca se cerró, confió en la zaga central que forman Licha López y Cali Izquierdoz y controló los débiles intentos del rival. Los chicos Varela y Medina brillaron y le dieron circulación a la pelota en la mitad. El propio Varela recuperó una pelota cerca del área, lanzó para Tevez, quien dejó a Villa cara a cara con el gol. Adentro. Efectividad total para el colombiano. Fue el 2 a 0 y el final del partido, aunque todavía quedaban algunos minutos.

Este fue el cuarto triunfo consecutivo para Boca, que pese a las bajas de Esteban Andrada, Marcos Rojo y Edwin Cardona se acomodó e incluso se reinventó. Los jóvenes Almendra, Varela y Medina llegaron para quedarse. Más que el futuro, pueden ser el presente si Russo así lo decide. En esta seguidilla demostraron que la frescura puede revitalizar y dar inicio a un proyecto interesante.

El próximo partido del Xeneize será este domingo también como local pero ante Lanús por la Copa de la Liga Profesional, donde también vive un presente positivo y se encamina a clasificarse a la próxima ronda. Por la Libertadores, el duelo que se viene será en Ecuador ante Barcelona de Guayaquil, el martes 4 de mayo a las 21.30.