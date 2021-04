Alberto Fernández, tras ser positivo en coronavirus: “La vacuna generó anticuerpos para que no la pase mal”

El Presidente dijo que “se siente bien” y que no sabe cómo se contagió. Espera el resultado del PCR.



El Presidente dijo que “se siente bien” y que no sabe cómo se contagió. Espera el resultado del PCR.







El presidente Alberto Fernández contó que “se siente bien” tras dar positivo en coronavirus a la madrugada. El mandatario ya recibió las dos dosis de la vacuna Sputnik V contra el covid-19 y dijo que gracias a ello no tenía ningún síntoma grave de la enfermedad.

“La vacuna generó anticuerpos para que no la pase mal”, agregó en este sentido.

El Presidente contó que el viernes celebró su cumpleaños con su hijo y con su pareja Fabiola Yáñez y que al retirarse a su habitación empezó a sentir un ligero dolor de cabeza. Su médico le recomendó hacerse un test de antígenos que dio positivo y ahora está esperando los resultados del PCR.

“No tengo idea de cómo me contagie. Soy alguien que se cuida mucho. Esto debe servir para que todos entendamos el riesgo que corremos”, dijo Fernández. “Los problemas de contagio ocurren cuando la gente se relaja”, insistió, en momentos en que se registra un inquietante aumento de casos en el país.

Varios dirigentes aislados por el test positivo de Alberto Fernández

El positivo del Presidente llevó a que varios integrantes de su círculo íntimo y dirigentes peronistas de confianza se aíslen ya que se consideran contactos estrechos. Este sábado, se informó que Yañez dio negativo pero seguirá aislada.

Máximo Kirchner estuvo con Fernández el jueves. Además, en conmemoración del 39 años del desembarco argentino en las Islas Malvinas, el jefe de Estado encabezó una reunión desde la residencia de Olivos en la que estuvo acompañado por Felipe Solá y Daniel Filmus.

Quienes también permanecerán aislados por ser considerados contacto estrecho, son el intendente del partido de Hurlingham, Juan Horacio “Juanchi” Zabaleta, con el que mantuvo una reunión el viernes, uno de los jefes comunales más cercanos al círculo de confianza de la Casa Rosada; y el secretario General de la Presidencia Julio Vitobello.

El mensaje del fabricante de la vacuna Sputnik V

El Instituto Gamaleya de Rusia, que desarrolló la vacuna Sputnik V, recordó en un tuit que el suero tiene un 91,6% de efectividad y “garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves”.

“¡Le deseamos una pronta recuperación!”, concluyó el mensaje.