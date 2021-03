Paraguay vuelve a una cuarentena total a partir del sábado



-El Poder Ejecutivo del país vecino anunció finalmente que desde este sábado se impone la circulación mínima de la población hasta el domingo 4 de abril. Solo se podrá salir del domicilio para la compra de alimentos, de medicamentos y de artículos de limpieza. Además, confirmó que ya circula en Paraguay la variante del Covid-19 de Manaos, Brasil. Se detectaron dos casos.“Todos los habitantes de la República deberán permanecer en sus viviendas o donde se encuentren y podrán realizar desplazamiento mínimo e indispensable para la reposición de alimentos de medicamentos y de artículos de limpieza”, anunció este miércoles el jefe de Gabinete, Hernán Huttemann.Respecto a los sectores que quedan exceptuados de la medida es para quienes cumplen funciones impostergables, como los servicios de salud pública y privada, así como los que trabajan en asistencia de personas con discapacidad, afectadas por enfermedades, personas adultas mayores y niños.También se encuentran dentro de las excepciones los comercios esenciales como los supermercados, despensas y farmacias. Se prevé que los comercios no esenciales continúen trabajando durante las 24 horas en la modalidad a domicilio vía delivery, así como los locales gastronómicos en la modalidad para llevar a la casa o entrega a domicilio.El servicio de hospedaje estará habilitado solo para las personas que vivan en el mismo departamento y para quienes realizaron una reservación previa a las nuevas medidas restrictivas. Quedan prohibidos los eventos dentro de los hospedajes.En cuanto a la educación superior, se seguirán impartiendo clases en la modalidad a distancia o virtual. Las actividades impostergables relacionadas al comercio exterior continuarán como las industrias en general y su cadena logística.Con respecto al transporte público, se garantizará el servicio, pero las unidades no podrán llevar ningún pasajero parado. Se prohíbe la circulación de vehículos de corta, mediana y larga distancia, mientras que la circulación para compra de alimentos y productos esenciales es 05.00 a 20.00.Quedan suspendidos los eventos, los encuentros de ocio y entretenimiento. El culto se reducirá hasta un máximo de 20 personas de manera presencial. Mientras que los parques públicos a cargo del Ministerio de Obras Públicas se mantendrán cerradas durante los ocho días.La actividad física individual se podrá realizar hasta 500 metros de la residencia de cada persona. En el caso del servicio de Uber y taxis podrán prestar servicios para compra de alimentos, medicamentos, productos necesarios y traslado a hospitales.También reiteró que se redujo la tasa de Aporte Obrero Patronal a estos sectores afectados del 16,5 al 2,5% con vigencia de todo el 2021. Se establecieron también facilidades de financiación aSe establecerán estrictos controlesEl ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, habló de que no se podrá viajar al interior del país y que a través de la Patrulla Caminera, en conjunto con el Ministerio de Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se tendrán un estricto control sobre las rutas del país.El subcomandante interino de la Policía Nacional, Víctor Balbuena detalló que la Policía Nacional realizará un férreo control en todos los puntos de referencia en todo el país.“Aquellas personas trasgresoras de la medida serán requeridas por su documentación, procedimiento de rigor conforme a la ley, el cual será comunicado al Ministerio Público y al Ministerio de Salud para que se tomen las medidas de rigor”, sostuvo.Fronteras seguirán abiertas pese a circulación de cepa brasileñaEn otro punto de la conferencia, la directora de Migraciones Ángeles Arriola informó que se decidió mantener abierta las fronteras con 13 puestos de control. Sin embargo, los controles se endurecerán.“Los controles que se realizarán con las Fuerzas Armadas de la Nación, la Marina y con personal de Vigilancia de la Salud van a ser estrictos desde el inicio hasta el fin del decreto. Vale decir que todos aquellos que se desplacen dentro del horario permitido podrán hacerlo de forma esencial”, indicó.Por su parte, el ministro de Salud, Julio Borba, confirmó la ciculación del “cepa de Manaos”, la variante P1 del Covid-19. “Tenemos dos resultados positivos en este caso. El primer caso detectado es un joven de la ciudad de Luque”, apuntó.Sin embargo, dijo que esto no cambia la situación epidemiológica y resaltó que la única diferencia es la velocidad de transmisión.“Estamos en un momento crítico y la única manera de mitigar esta situación es disminuyendo las interacciones sociales y cumpliendo todos los protocolos. EL objetivo de esta estrategia es aprovechar la Semana Santa y seguir las restricciones, ya que estamos en fase de mitigación”, instó.