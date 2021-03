Anmat prohibió una marca de alcohol etílico





Un alcohol etílico fue prohibido este miércoles para la venta en todo el país porque la empresa que lo produce no está registrada ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Se trata del producto “Alcohol Etílico 96°- Alcohol- uso medicinal calidad Farmacopea Argentina, contenido neto 500 ml Industria Argentina”, elaborado y fraccionado por alcohol Argentina, Empresa B Certificada.





Pese a que la etiqueta del alcohol señala que se trata de un “establecimiento habilitado por Resolución ANMAT 601/91, Legajo N° 9641”, el organismo señaló que la firma “no se encuentra dentro del listado de empresas habilitadas en los términos de la Resolución Ms. y As. N° 508/94 y por tanto el producto tampoco se encuentra autorizado”.









“La Dirección de Gestión de Información Técnica informó que el legajo N° 9641 no pertenece a ninguna firma habilitada ante la Administración Nacional en el rubro medicamentos, por lo tanto, la información consignada en el rotulo es errónea, toda vez que tales datos son inexistentes”, indicó la ANMAT a través de la Disposición 2386/2021, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.



La prohibición de venta, distribución y uso se debe a que se trata de “un producto respecto del cual se desconoce el efectivo origen, condiciones de elaboración y contenido y resultando ser peligroso para la salud de los pacientes a los que se administre, toda vez que no puede garantizarse su calidad, seguridad y eficacia”.



La investigación sobre este producto se originó en enero pasado, cuando un particular realizó una consulta al Departamento de Control de Mercado a través de ANMAT RESPONDE. “El alcohol es un producto que se utiliza sobre la piel como antiséptico o como ingrediente de formulaciones cosméticas y de higiene personal que se destinan a la sanitización de las manos, por lo cual es necesario que cumpla con los estándares de calidad y pureza establecidos por la Farmacopea Argentina para uso medicinal”, subrayó el organismo conducido por Manuel Limeres.



En ese sentido, también recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el lavado de manos en forma frecuente para evitar la propagación del coronavirus y la posible infección y aconsejó, en caso de imposibilidad, el uso de una solución desinfectante a base de alcohol en un 70 por ciento y un 30 por ciento de agua.









“En la actualidad la desinfección con productos a base de alcohol es el único medio conocido para desactivar de manera rápida y eficaz una gran diversidad de microorganismos potencialmente nocivos presente en las manos”, destacó la Anmat al citar la guía elaborada por la OMS.



Fuente: Diario 26.