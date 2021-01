Sismo en Córdoba: un temblor de 4.4° en la escala Richter sacudió a la provincia



_El fenómeno se detectó 6.43 de la mañana, cerca de la localidad de Tanti.











A diez días del terremoto que provocó daños y varios heridos en la provincia de San Juan, otro sismo se hizo sentir en la provincia de Córdoba. El epicentro tuvo lugar a 39 km al oeste de la capital, en la cercanía de la localidad de Tanti.

El temblor alcanzó de 4,4 grados de magnitud de la escala Richter y registró una profundidad de 23 kilométros. El sismo se produjo a las 6.43, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) en su sitio oficial.

Hasta el momento no se reportaron heridos ni daños materiales.

En las redes sociales, algunos usuarios definieron el temblor como un “fuerte sacudón” y se manifestaron sorprendidos por el movimiento.

“Fue muy fuerte, no estábamos tan acostumbrado. Yo estaba preparando el mate, lo sentí, se movió todo y me asusté. Ahora estamos esperando novedades de las localidades para ver si hubo acontecimientos”, comentó Luis Azar, intendente de Tanti.