-El Gobierno quiere extender el distanciamiento social por un mes más





-Este domingo se vence el DNU que regula las restricciones vigentes en el marco de la pandemia. La idea es mantener las medidas, pero se le viene encima el comienzo del ciclo lectivo 2021.















El presidente Alberto Fernández comenzará a partir de este viernes una nueva ronda de contactos virtuales con los gobernadores para analizar la situación epidemiológica. Este domingo vencen las restricciones vigentes en el marco del distanciamiento social preventivo y obligatorio (Dispo) y todas las miradas estarán puestas en el regreso a las clases presenciales, el mayor foco de conflicto del momento, en especial en la Ciudad de Buenos Aires.

La idea que maneja el Gobierno es extender por cuatro semanas el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que regula las limitaciones vigentes para frenar el avance de la segunda ola de coronavirus, dijeron. En síntesis, no habría grandes cambios respecto a las medidas en vigor y se extendería un mes más el distanciamiento social.

Sin embargo, a diferencia de otras extensiones anteriores, el gobierno se topa ahora con el inicio de las clases en todo el país y la necesidad marcada por la mayoría de los gobernadores y de la oposición de Juntos por el Cambio de volver a las aulas. Por ello el debate que enfrenta hoy la Casa Rosada es si aludir o no a este tema que ha generado innumerables rispideces con los gremios docentes.

Pandemia y clases presenciales

El anterior decreto, publicado el 8 de enero, fijó los nuevos parámetros sanitarios para que cada provincia defina sus políticas de prevención en el marco de un aumento sostenido de casos de coronavirus. En el gobierno impulsan ahora un decreto similar, aunque sabe que las clases presenciales estarán en el ojo del debate en las próximas dos semanas.

La posición oficial fue explicitada el 21 de enero por el ministro de Educación, Nicolás Trotta. “Están dadas las condiciones para volver a la presencialidad en las aulas”, dijo.

Pero el argumento choca de frente con el férreo rechazo de gremios docentes, en especial en la Ciudad de Buenos Aires. “Cuando vea el decreto lo analizaré, pero el gobierno nacional tiene una visión distinta al de la Ciudad”, dijo el secretario general de los docentes bonaerenses (Udocba), Miguel Angel Díaz.

Y añadió: “Los mismos padres se van a negar a que los chicos vuelvan a las aulas”.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya anunció que las clases presenciales comenzarán en la Ciudad el 17 de febrero próximo. Su ministra de Educación, Soledad Acuña, advirtió que se descontarán los días no trabajados a los docentes que no concurran a trabajar.

Los sindicatos docentes porteños admitieron que es necesario el regreso a las aulas, pero dijeron que el gobierno porteño “no toma en cuenta la situación” por el aumento de casos de coronavirus. Plantearon que “no están garantizadas las condiciones” para restablecer la actividad en las escuelas.

El secretario adjunto de Ademys Jorge Adaro dijo que se reunirán en asambleas desde el 8 de febrero y afirmó que no descartan medidas de fuerza para “confrontar con las políticas” de la Ciudad de Buenos Aires.

El plan del ministerio

En el resto del país la situación en torno al regreso a las escuelas es más calma. Numerosos gobernadores ya anunciaron la vuelta a la presencialidad o a través de esquemas mixtos que se complementen con la virtualidad.

En tanto, el ministro de Educación ya envió un plan a las provincias con los protocolos a aplicar en el ciclo lectivo 2021, como higiene y seguridad, aforo recomendado en las aulas, distanciamiento social y carga horaria.