Camuflados bajo falsos uniformes oficiales, pescadores furtivos brasileños depredaban en el río Uruguay en un área cercana a los Saltos del Moconá





La depredación que realizaban pescadores furtivos brasileños en el río Uruguay, en el área de los Saltos do Yucumã del Parque Estadual do Turvo, frente al Parque Provincial Moconá, del lado argentino, aunque el impacto ambiental de estos delitos no tienen frontera. Camuflados bajo falsos uniformes oficiales de las fuerzas de Seguridad, se observa que los furtivos se jactaban de evadir los controles de Gendarmería, Prefectura y Guardaparques en el área brasileña del Río Uruguay, infringiendo leyes ambientales. Finalmente, fueron identificadas 6 personas y secuestradas dos embarcaciones en un operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad de ambos países.









El hecho se registró el martes cuando se viralizó rápidamente las imagenes por los grupos de WhatsApp. Las autoridades ambientales brasileñas confirmaron el hecho, tomaron conocimiento de la situación, y en forma conjunta entre Policía Ambiental y Guardaparques llevaron adelante ayer un operativo que resultó con la identificación de seis personas que realizaban la explotación ilegal del recurso y fueron secuestradas dos embarcaciones.