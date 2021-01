NACIONAL : Cafiero: "Tenemos previsto empezar a vacunar al personal docente en febrero"



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estimó hoy que en febrero se podrá a comenzar a vacunar contra el coronavirus al personal docente y destacó que "en todo momento se puso como prioritario" a ese sector para que se pueda realizar en forma presencial el ciclo lectivo 2021.









En un reportaje con Radio 10, el funcionario remarcó que el Gobierno instrumentó "una estrategia de vacunación que se está cumpliendo" y recordó que "ayer se terminó de recibir la segunda dosis de la primeras de las vacunas" Sputnik V. "Tenemos expectativa que en febrero vacunemos al personal docente", remarcó el funcionario al tiempo que agregó que así "está previsto" en la campaña que planificó el Gobierno.







"Además del personal docente, también vamos a vacunar a quienes tienen enfermedades preexistentes y tengan ciertos riesgos", sostuvo Cafiero.







Consultado sobre la posibilidad de iniciar un ciclo lectivo presencial en las próximas semanas, el Jefe de Gabinete consideró que "nada reemplaza a la presencialidad".







"Para este año se fija un inicio del ciclo lectivo, hay provincias y jurisdicciones que han fijado fechas pero entre todos tenemos que tratar de que se puedan cumplir con presencialidad”, sostuvo.







"El desafío va a ser la mayor presencialidad posible y eso no se hace a través de declaraciones que buscan un efecto político sino con trabajo", dijo al tiempo que cuestionó la actitud de la oposición al respecto. "La oposición no aportó ni una idea. Ni siquiera le pedimos que haga una autocrítica, terminan haciendo esta actitud muy mezquina desde el punto de vista político, que lo único que busca es un rédito y un posicionamiento político", criticó.







En la misma línea, Cafiero afirmó que Juntos por el Cambio "no trajo ningún tipo de propuesta en el año más difícil de nuestro país" debido a la pandemia del coronavirus y consideró que "es perder el tiempo" analizar las últimas declaraciones que realizaron el expresidente Mauricio Macri o la titular del PRO, Patricia Bullrich.







El funcionario subrayó que durante la gestión de Cambiemos en la Argentina "creció la desocupación, la pobreza y se destruyeron las pymes", y en ese contexto asumió el Gobierno del presidente Alberto Fernández, a lo que "se le sumó (luego) la pandemia".