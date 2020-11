Se suspendió el festival Jesús María 2021

En declaraciones con Cadena 3, Tottis aseguró que “si no hay vacuna, no hay festival”, pese a la intención de trasladar el tradicional festival de doma y folclore para abril. Pero este jueves, el presidente de la Comisión emitió un comunicado en el que detalló que todo se puso “muy complejo” para próxima edición.“Luego de haber analizado minuciosamente el contexto, sostenemos lo ya expresado en el mes de octubre, ratificando que por sobre toda urgencia laboral y recreativa continuamos valorando la salud”, comienza el texto.Y agrega: “Debido a la alta convocatoria que produce nuestro Festival, hace imposible mantener un control adecuado sin poner en riesgo la salud de vecinos y turistas. Estamos convencidos que esta decisión resguardará a colaboradores, artistas, gente de campo, empresas, espectadores, gastronómicos y artesanos quienes engrandecen y dan prestigio al Festival Nacional de Doma y Folklore”.En conferencia de prensa con los medios locales de Córdoba, el presidente Tottis manifestó que el festival “es encuentro es familia, es masividad, es fiesta, es solidaridad, es reconocimiento” por lo que la única manera de que Jesús María logre sus objetivos es de manera “presencial y masivo” para que sea “rentable y sea educativo”.

Por otro lado, desde la comisión indicaron que se “ha hablado y pensado” en hacerlo en otra época del año. No obstante, desde la organización desean “hacerlo durante 10 noches” con la ayuda del voluntariado para asistir a las más de 10.000 personas que concurren, un número que no se aseguraría en los meses posteriores, cuando las vacaciones y la temporada alta finalizan.“Pronto nos volveremos a encontrar con la alegría que nos caracteriza, para vivir más que nunca ‘Enero en la Piel’ en Jesús María, tierra de Doma y Folclore, sensaciones y emociones, legendarias historias y tradición hecha música, una vez más juntos, unidos por nuestra cultura”, cierra el comunicado.Por otro lado, el Festival Cosquín Rock busca realizar su encuentro en abril, junto con la vacuna, de acuerdo a declaraciones de su organizador José Palazzo, pero se sabe que el evento será “más breve”, en algún fin de semana del 2021.Quien todavía no tiene confirmación es el clásico Cosquín Folklore que también se celebra enero. En las próximas semanas, se sabrá que sucederá con el evento que comulga a los exponentes más destacados de la música de nuestro país