Jefe Policial Hace una compra por 700.000 mil pesos de Bizcochos en Chaco.

Respecto a la compra de bizcochos salados y dulces destinados a efectivos de la policía provincial por un monto cercano a los 700.000 pesos, el jefe de la Policía del Chaco, comisario general Ariel Acuña hizo su descargo a través de un audio de WhatsApp con la intención de aclarar esta situación que trascendió en los medios locales y nacionales. Mediante el mensaje que se viralizó a través esta aplicación, Acuña confirma la compra pero asegura que “está sacada de contexto” la información.











“La compra de los bizcochos se hizo para dos unidades distintas. Una para las distintas áreas del sector administrativo de la Jefatura de Policía por alrededor de 390 mil pesos y corresponde a una compra por tres meses”, detalla el jefe policial. Y agrega: “Allí trabajan más de 300 empleados policiales sin contar los visitantes que también desayunan y meriendan con lo que se compró”.



La otra compra, por casi un monto similar, está destinada -en otra orden y a través de licitaciones púbicas-, al Departamento Logística (donde funciona la sastrería y los talleres de policía, entre otras dependencias) y donde prestan servicio más de 100 empleados policiales. “Allí también concurren los choferes y muchos efectivos policiales a diario, por distintas cuestiones, que terminan desayunando o merendando y consumiendo estas compras”, agregó.



“Esto siempre se hizo así, con estos montos, destinado al personal policial que es el único sector que no percibe una remuneración para atender sus necesidades de refrigerio, como sí lo perciben los demás empleados públicos. El personal policial no percibe esta suma y por eso se hacen estas compras”, precisó el jefe policial.



Por último, anunció que invitará a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), al Órgano de Control Institucional (OCI) y cualquier ente y “decirles que está disponible la información para investigar”. “Las compras sí existen, pero están sacada de contexto y está contada sólo una parte que al parecer a alguien le interesa para hacerse famoso o no sé con qué objetivo.



Quizás ensuciar la imagen de la institución policial o de quien habla. Pero toda la información se pondrá a disposición de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas o a quien lo requiera para que vea que lo que yo estoy diciendo es verdad”, concluye Acuña en el audio.



Según el relevamiento que hizo la ONG Práctica Ciudadana y replicó el sitio Nexofin, la fuerza de seguridad de la provincia del Chaco compró en cuatro días 3376 kilos de “bizcochitos salados y/o dulces”. La información figura en la página web de la Contaduría General de Chaco donde se publican las contrataciones que realizan los diferentes organismos de la provincia.



Fuente: Agencia Foco