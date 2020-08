Paraísos de dinero y fe: líderes religiosos bajo sospecha de finanzas poco santas



Una alianza periodística transfronteriza encontró que en Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia y Trinidad & Tobago, se abrieron investigaciones para establecer si líderes religiosos o sus iglesias estuvieron involucrados en lavado de dinero. Algunas de esas pesquisas se extendieron por años, y siguen abiertas













Por Rebekah Ward, Beatriz Muylaert, Matthew Albasi y Giannina Segnini. Con la colaboración de Mariel Fitz Patrick, Raúl Olmos, Rute Pina, Flávio Ferreira, Martha Soto, Mercedes Agüero R, María Teresa Ronderos, Andrés Bermúdez Liévano, Asier Andrés, Nathan Jaccard y Emiliana García









Cuando líderes religiosos de fama internacional o sus iglesias, algunas bien afianzadas en países de las Américas, son acusados de delitos financieros como el lavado de dinero o el fraude, los líderes pueden enfrentar años de escrutinio, pero no se llega fácilmente a confirmar o desechar las sospechas o denuncias. Este es uno de los hallazgos de la investigación periodística transfronteriza Paraísos de Dinero y Fe, realizada por Columbia Journalism Investigations (CJI), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y otros nueve medios, entre ellos Infobae, la cual revisó más de 60 investigaciones y casos judiciales recientes que involucran a iglesias o sus jerarcas.





Esta investigación encontró casos en Brasil, Argentina, México, Chile y Colombia, en los que las autoridades —unidades anti-lavado o fiscalías — han abierto pesquisas por movimientos financieros sospechosos, acumulación de propiedades de lujo a nombre de los líderes o sus familias o presunta evasión de impuestos. En algunos procesos han pasado años y no se han formalizado cargos ni terminado la indagación, y en al menos uno, prescribieron los plazos sin que hubiera una definición.



Investigar a los pastores y a las iglesias por posibles delitos financieros presenta retos, dice Marcus Owens, ex director de la División de Organizaciones Exentas del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), que supervisa las iglesias.



“No es como investigar el lavado de dinero por sí mismo”, dice. “[Cuando investigas las iglesias] estás sugiriendo un comportamiento inapropiado por parte de un grupo que muchos en la sociedad admiran. La pregunta no es si la investigación está bien fundamentada o no”.







En Brasil, Ministerio Madureira, una de las ramas de la principal iglesia evangélica del país, la Asamblea de Dios, fue involucrada con un supuesto caso de lavado de activos. La investigación también involucra al líder del Ministerio Brás de la misma iglesia, Samuel Cassio Ferreira. Están bajo investigación desde 2015 por posible lavado de un soborno pagado a un político condenado en Lava Jato (la investigación sobre el esquema de corrupción masiva que involucró a la petrolera estatal Petrobras).



El caso surgió cuando un colaborador del caso Lava Jato reveló información que llevó a los fiscales a indagar si la Asamblea de Dios Madureira y Cassio Ferreira estaban lavando dinero del esquema de corrupción.





La indagación preliminar ante una corte federal trata de establecer si Cassio Ferreira ha lavado dinero en las cuentas bancarias de la Assembleia de Deus para Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara baja del Congreso brasileño, condenado en 2017 a 15 años de prisión por corrupción, lavado de dinero y malversación.



Fueron depositados R$ 250.000, equivalente a unos 50,000 dólares, directamente en la cuenta bancaria de la iglesia y, según el colaborador en el caso contra Cunha, esta cantidad sería parte del soborno adeudado a Cunha por la facilitación de contratos con Petrobras. El abogado de Samuel Cassio Ferreira, Antônio Carlos de Almeida Castro, ha dicho que su cliente todavía no fue oído a respecto de los hechos investigados y que los depósitos hechos en la cuenta de la Iglesia fueron debidamente contabilizados y se relacionan con su función principal (recibir donaciones), sin ninguna irregularidad.





Esta investigación periodística contactó a la Iglesia para que ampliara su versión del caso, pero no respondió hasta la fecha de publicación. Los investigadores aún no han formulado cargos y el proceso que lleva la corte federal está actualmente sellado al público.



En Argentina, la justicia abrió una investigación contra la filial local de otra gran iglesia brasileña, la Iglesia Universal del Reino de Dios —creada por el líder evangélico y empresario de medios Edir Macedo — por numerosos depósitos de grandes sumas de dinero en efectivo en cuentas de la iglesia. La Unidad de Información Financiera (UIF), la entidad anti-lavado de Argentina, reportó estas operaciones como sospechosos de lavado de activos porque no pudo corroborar su licitud y origen. La UIF determinó que el dinero fue luego movido en otras operaciones bancarias y que también se usó para la compra de autos, inmuebles y un avión.





Edir Macedo (Foto: Alan Santos, Presidencia de la República de Brasil).





La Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina había explicado que el dinero provenía del diezmo de sus fieles, quienes en su mayoría no eran identificados. Por ello, la UIF determinó que “no permitió establecer su perfil económico ni tampoco corroborar la veracidad de esas donaciones”. De los donantes analizados por la UIF, “la mayoría evidenciaba una falta de perfil patrimonial que permitiera generar un excedente de ingresos para una posterior donación”, según le informó una fuente judicial a Infobae, socio de esta investigación periodística transfronteriza.



En Brasil, en un caso no relacionado, tanto Edir Macedo como otro líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, el obispo João Batista, estaban siendo investigados por lavado de dinero y otros crímenes y el caso llegó hasta la acusación, en un proceso en la Justicia Penal Federal.





Según pudieron establecer Agencia Pública y la Folha de Sao Paulo, socios periodísticos de esta colaboración transfronteriza, cuatro meses antes de que vencieran los términos, la juez Silvia Maria Rocha de la Segunda Corte Federal Penal de Sao Paulo verificó con la Fiscalía General, cuándo sería la fecha máxima para iniciar el juicio. La Fiscalía respondió que sólo quedaban cuatro meses, pero la Corte no inició el juicio. Después de ocho años de investigaciones, el caso prescribió en septiembre de 2019, pues venció la fecha límite legal para iniciar el juicio contra Macedo y Batista. Ambos siempre han negado los cargos.



En México, Naasón Merari Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, con presencia en 58 países, es investigado por lavado de dinero y evasión fiscal, según constató el socio de esta investigación periodística transfronteriza, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana localizó transacciones sospechosas de entidades relacionadas con esta iglesia o con su líder hacia bancos en Estados Unidos, Nicaragua, Bolivia, Polonia y Hong Kong. A inicios de 2020 ordenó congelar varias cuentas con el equivalente en pesos mexicano a unos 17,6 millones de dólares del jerarca religioso y de cinco de sus empresas y organizaciones.



La UIF mexicana además indaga si esta iglesia o su cabeza desviaron las limosnas y donativos de los feligreses para adquirir 51 inmuebles entre 2004 y 2018.









Residencia que ocupaba Naasón en Los Ángeles (Foto Raúl Olmos).



La defensa legal de La Luz del Mundo calificó de infundadas las acusaciones, y en un juicio logró que fueran liberadas algunas de sus cuentas bancarias. El vocero y representante legal de La Luz del Mundo, Silem García dijo a este equipo periodístico que “la Luz del Mundo es la única Iglesia en la que los recursos son administrados por los propios fieles, así que no hay manera de que el dinero se desvíe. Nuestro apóstol no tiene acceso a las cuentas, él recibe un sueldo como pastor. La UIF lo acusa de evasión, pero él ha cumplido con sus obligaciones porque presenta sus declaraciones fiscales en Estados Unidos”.



La UIF informó a comienzos de agosto que seguían congeladas las cuentas de tres organizaciones ligadas a la Iglesia y que ya había formalizado una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presunto lavado de dinero.



Naasón Joaquín, quien es llamado en su iglesia como “Apóstol de Jesucristo”, está preso en los Estados Unidos desde junio de 2019, acusado por la Fiscalía de California de 22 delitos, incluida pornografía infantil y abuso sexual de menores de edad. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana tiene una pesquisa abierta por estos mismos presuntos delitos y ya ha obtenido testimonios de víctimas para ampliar la acusación, reveló un funcionario. La defensa ha denunciado una conspiración para desprestigiar al pastor y a su iglesia.









Frente a la sede internacional de La Luz del Mundo en Guadalajara se colocó un letrero gigante de apoyo al apóstol, al que consideran inocente de las acusaciones de abuso sexual. (Foto. Adolfo Valtierra)



Algunas de las mujeres víctimas de abuso han aportado también información a la justicia estadounidense acerca de los múltiples bienes que han acumulado esta iglesia y sus líderes en Estados Unidos. Basándose en estas denuncias, MCCI encontró en los registros públicos de seis estados de ese país un total de 35 inmuebles a nombre de Naasón Joaquín o de familiares, por un valor comercial aproximado de 26 millones de dólares.



Las víctimas de abuso también han dado pistas sobre operaciones financieras sospechosas. “Naasón y otros reclutan a miembros de La Luz del Mundo para realizar viajes regulares a Guadalajara (la sede de la Iglesia) con dinero en efectivo escondido en sus cuerpos y en su equipaje”, acusó Sochil Martin en su testimonio a la justicia en este caso, en el cual denunció que Naasón Joaquín había abusado de ella desde la temprana adolescencia. El apoderado legal de la Iglesia, García, dijo que las acusaciones por abuso sexual son “un insulto” porque “el Apóstol y la Iglesia siempre se ha preocupado por velar por los derechos de los más vulnerables, en especial niños y mujeres” .



En Chile, a fines de 2017, la Fiscalía abrió una investigación al obispo metodista Eduardo Durán Castro por presunto lavado de dinero debido al rápido incremento en su patrimonio personal, que llegó a incluir 12 propiedades inmobiliarias y 8 coches. El Servicio de Impuestos Internos también comenzó a indagar en las finanzas de Durán, gobernante de la Catedral Evangélica desde 2003 y obispo de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal entre 2011 y 2019, para establecer la existencia de posibles delitos tributarios.



La Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda encontró que el líder religioso había depositado grandes sumas en efectivo en su cuenta bancaria entre 2007 y 2018, incluyendo 1.738 millones de pesos (unos 2,6 millones de dólares al cambio de la época) entre 2014 y 2018, según un documento confidencial que forma parte de la investigación de la Fiscalía y que fue citado por el diario chileno La Tercera. Esa misma entidad determinó, al estudiar los egresos de las cuentas de Durán, que entre los 159 beneficiarios figuraban sus dos hijos. Uno de ellos, el actual diputado Eduardo Durán Salinas, habría recibido 269 millones de pesos (unos 400 mil dólares al cambio de la época), según el mismo documento.



Esta investigación periodística escribió al diputado Durán Salinas y le preguntó si había recibido dinero de su padre, pero no obtuvo respuesta. También contactamos al abogado del obispo Durán Castro, pero nos aseguró que ya no lo representa, que no tiene relación con su antiguo cliente y que tampoco sabe quién asumió su defensa.



Durán ha dicho a medios que no hablará del caso hasta el cierre de la investigación. “Calculo que al mes percibo aproximadamente 35 millones (de pesos chilenos, lo que equivale a unos 52.000 dólares de la época) por diezmos, quedando en definitiva unos 28 millones o 29 millones mensuales (entre 42 y 43.000 dólares) para mi disposición”, fue la explicación que dio el líder religioso a la Fiscalía en enero de 2019, añadiendo que ayudaba a su hijo con 4,2 millones (unos 6.300 dólares) al mes.



Adicionalmente, un banco chileno alertó sobre varios movimientos de dinero excepcionales desde y hacia Estados Unidos en cuentas relacionadas con el obispo, durante los meses en que se negociaba la fusión entre su congregación y la International Pentecostal Holiness Church estadounidense, según documentó el medio investigativo chileno CIPER.



El obispo Durán, quien fue destituido de su cargo en la Catedral Evangélica en mayo de 2019 y ha sido aliado político del presidente Sebastián Piñera, no ha sido acusado formalmente por el Ministerio Público. Eso significa que el proceso continúa en la etapa previa de investigación.



En Trinidad y Tobago, el pasado 31 de diciembre, la policía confiscó 29 cajas con billetes de 100 dólares trinitenses (equivalentes a 4.1 millones de dólares estadounidenses) al pastor Vinworth Dayal, quien predica en la iglesia Third Exodus Assembly en Longdenville. El pastor Dayal esperaba cambiar los viejos billetes de papel por los nuevos de polímero, pues se agotaba el plazo que había dado el Ministerio de Seguridad Nacional trinitense a los residentes, antes de retirar el papel moneda de circulación a partir de 2020, como una forma de evitar el lavado y la falsificación de dinero.



El pastor Dayal sostenía que era inocente. En una carta al banco central del país isleño, fechada dos días antes del depósito, su abogado argumentó que las cajas contenían “ofrendas voluntarias para su uso personal y para beneficio de los miembros de la congregación” acumuladas durante 19 años.









Vinworth Dayal predicando en YouTube



Otros importantes líderes religiosos del país expresaron su preocupación por el incidente, según informes del Trinidad & Tobago Guardian. El pastor Adventista del Séptimo Día Clive Dottin dijo que tales acciones podrían llevar a "un debilitamiento de la fe en la religión" y arrojar una sombra de sospecha sobre las iglesias que manejan bien sus finanzas. Y al arzobispo Charles Jason Gordon de la Iglesia Católica le preocupó que el pastor no hubiera estado desde un principio "usando [el dinero] para el ministerio del pueblo y de Dios".



En Colombia, la Fiscalía General de la Nación ha indagado desde hace varios años a María Luisa Piraquive y a su Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (IDMJI) – que cuenta con feligreses en 46 países – por movimientos financieros sospechosos y otras denuncias. Nuestro socio El Tiempo envió un cuestionario a los abogados de la líder religiosa, que informaron que solamente podrán contestar en los próximos días. Esta alianza periodística ha decidido junto con su socio El Tiempo esperar la publicación de esta parte de la investigación periodística hasta que la iglesia y su líder envíen su versión de los hechos.



Como esta investigación periodística, muchos de estos casos ni siquiera han llegado a convertirse en acusaciones formales ante un juez. Son apenas indagaciones preliminares, y a veces se extienden por años, aún en los casos en que las iglesias y sus líderes son ampliamente conocidos en sus países y sus iglesias suman cientos de miles de fieles.



"La mayoría de los pastores de mega iglesias son celebridades; son reconocidos en todos los lugares a los que van. Pero su condición misma de celebridad tiende a aislarlos", dijo Warren Cole Smith, CEO de la organización evangélica independiente, basada en Estados Unidos, y sin ánimo de lucro, Ministry Watch . "Las estructuras legales y financieras de estas iglesias también tienden a sofocar esfuerzos de rendición de cuentas".



Según la fiscal guatemalteca para el lavado de dinero, Sara Sandoval, las investigaciones de posible lavado de dinero a través de iglesias, incluso cuando se producen, rara vez dan fruto. El dinero es muy difícil de rastrear, dice. Existen requisitos como tener que mostrar un recibo por cada donación con identidad del donante, pero estos son de reciente creación y la autoridad de impuestos no los hace cumplir. Como no pagan impuestos, supervisar a las iglesias no es prioritario para la entidad fiscal.



“Si una iglesia recibe una donación de 100.000 dólares y la ingresa en sus cuentas y nos dice que fue una donación, pero no saben de quién porque la persona no puso su nombre en el sobre, ¿cómo la rastreamos?” dijo Sandoval a este equipo periodístico transfronterizo.



Paraísos de dinero y fe fue realizada en conjunto por Columbia Journalism Investigation (CJI), Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Nómada (Guatemala), Canal 13 Noticias (Costa Rica), IDL-Reporteros (Perú), Infobae (Argentina), Agencia Publica (Brasil), Folha Sao Pablo (Brasil), La Diaria (Uruguay), El Tiempo (Colombia) y OCCRP (Europa), con el apoyo de la Seattle International Foundation.