Una atleta rusa reveló que le ofrecieron una fortuna para que se convirtiera en una prostituta VIP: “No esperaba eso”

La atleta rusa alcanzó un registro histórico con 20 años (Reuters)“¿Cuál fue la propuesta más extraña que recibiste por parte de un hombre?”, le preguntó el periodista a la ganadora de la presea de plata de la Copa del Mundo del 2017.“En Estados Unidos hace unos meses. Máximo seis meses atrás y no esperaba eso”, se sorprendió Klishina.“Un hombre desconocido simplemente me escribió en un mensaje directo de Instagram e inmediatamente respondí con dureza: ‘Lo siento, pero esta propuesta no me interesa’. Entonces comenzó: ‘No, espera, no te niegues tan pronto, no sabes en qué términos, la cantidad y tal...’. y yo ‘No, eso es todo, adiós’”.