Posadas - Ola de inseguridad: "Un ladrón entró a mi casa y quiso agarrar a mi hija".

Foto Ilustrativa











Nota Por FM Show de los Impactos



La ola de inseguridad no se detiene en la capital provincial. Ayer un hombre se enfrentó a un delincuente que ingresó a su casa en el barrio Guazupí. "Quiso agarrar a mi hija, ahí me enfrente a golpes", dijo Fernando.







El hombre dijo que ayer "18 horas, me avisa mi vecina que una persona entraba a mi casa, voy corriendo porque yo trabajo en una empresa a la vuelta. Cuando llego, se me lanza para golpearme. Agarró mi billetera, quiso agarrar a mi nena".

El hombre dijo que están "cansados de que nos roben. Acá es normal, yo hace poco estaba viviendo en la casa de mi mama a pocas cuadras de mi casa actual, y me entraron dos veces. Es una inseguridad total".