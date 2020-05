Advierten sobre los peligros de la App que tienen que bajarse los que vuelven a trabajar en la cuarentena

Una vez que se completó la información solicitada en la app, aparece un cartel donde se le recuerda al usuario que lo que se ingresó en el formulario tiene carácter de declaración jurada y que hacer una falsa declaración es considerada una contravención grave.Otra de las críticas que se le efectuó a la app Cuidar tiene que ver con la posibilidad de acceder a la ubicación del usuario por medio de GPS.En diálogo con Infobae, Pablo Fiuza vocero de la CESSI (Cámara de empresas de software y servicios informáticos de la República Argentina, que participó del desarrollo de la app) arroja luz sobre este tema. “La geolocalización es optativa. Si el usuario decide no activarla, la aplicación funciona igual porque Cuidar, no es como Google Maps ni Weiss: no busca seguir los pasos de los usuarios”, dice.¿Para qué sirve activar el GPS entonces? Para no colapsar el sistema de salud. “Si vivís en Capital Federal pero trabajás en provincia de Buenos Aires y, después de un autotesteo, se te detectan síntomas de COVID-19; quienes se comuniquen con vos para asistirte lo harán en función de la cercanía con tu domicilio. Es una cuestión operativa: lo ideal es brindar atención lo más rápido posible para impedir que se agrave tu estado de salud y evitar posibles contagios”, explica Fiuza.De acuerdo con Fiuza, (en caso de que la persona no lo haya activado) el GPS solicita activación cuando una persona da positivo de COVID-19. "Si el usuario habilita la geolocalización, cada 15 minutos, la app va a informar al servidor cuál es su ubicación. De esta manera podemos saber si esa persona cumpliendo con el aislamiento”, agrega el vocero de la CESSI.Para Arnaldo Cisilino, especialista en tecnología y datos personales, este punto es peligroso. "En ese caso la aplicación puede saber dónde estás las 24 horas del día. El grado de control es muy alto”, advierte.