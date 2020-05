-Más de 250 policías controlaron las caminatas recreativas en los distintos municipios



-Con alrededor de 250 efectivos apostados en los paseos habilitados, la Policía de Misiones llevó a cabo ayer su dispositivo de seguridad en los municipios que solicitaron las caminatas recreativas, bajo la modalidad de prueba piloto, en el marco de la cuarentena por el Covid-19.









Así como en Posadas, las unidades regionales de Oberá, Eldorado, Puerto Rico, Puerto Iguazú, Apóstoles, San Vicente, Jardín América y Aristóbulo del Valle, afectaron a los policías que actuaron conjuntamente con agentes municipales y de salud en sectores habilitados para las caminatas.



Además de los uniformados, fueron dispuestos treinta móviles y veinte motocicletas policiales.









Vale resaltar que en cada localidad hubo un alto compromiso de la comunidad que cumplió a rajatabla con el uso obligatorio del barbijo y las distintas medidas sanitarias dispuestas por las autoridades. Todos los vecinos acudieron a su lugar asignado con DNI en mano, y a quienes aún todavía no descargaron la App Misiones Digital se le sugirió tenerla cuanto antes para gestionar su próxima caminata.









Cabe aclarar que en jurisdicción de la Unidad Regional VI (Alem), únicamente hubo actividad en Cerro Azul, en tanto en el ámbito de la UR-XII de Bernardo de Irigoyen no hubo novedades ya que aún no arrancaron las caminatas tanto en este municipio como en los demás que son comprendidos por este comando regional.









Desde la Jefatura de Policía evaluaron como positiva esta primera prueba de caminatas al aire libre y destacaron el comportamiento de la gente, ya que no se registraron transgresiones. Sí, en algunas oportunidades, el personal intervino para reorientar a las personas para el cumplimiento correcto del protocolo establecido por el Ejecutivo Provincial.









Por otro lado, consignaron que la participación en la provincia fue dispar. Por ejemplo, así como en Posadas hubo un alto grado de concurrencia, en otras Comunas se dio una situación inversa con un escaso número de personas que hicieron uso del beneficio.