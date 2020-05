IFE, jubilados y AUH: a quiénes paga hoy ANSES

Jubilados

Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con DNI terminado en 1, letra inicial del apellido de la M a la Z y que eligieron cobrar a través del Correo Argentino podrán concurrir hoy a la sucursal más próxima a su domicilio para percibir la ayuda dispuesta por el Gobierno para paliar los efectos del coronavirus en sectores de menores recursos.Por su parte, las personas que se inscribieron para percibir el IFE con DNI terminado en 6 y cuya solicitud fue rechazada pueden volver hoy a pedir la revisión del caso a través del sitio web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).Asimismo, la ANSES habilitó en su sitio web un aplicativo de consulta de fecha y lugar de pago del IFE para facilitarle a todos los beneficiarios del país la información precisa sobre su beneficio.Por eso, quienes reciban el IFE deberán ingresar a la página web de ANSES, www.anses.gob.ar , y luego al aplicativo "Consultá tu cobro de IFE", donde se le solicitará el número de DNI y se les brindará fecha, lugar y modalidad de cobro.La semana pasada comenzó a acreditarse el monto del IFE a las personas que, habiéndose inscripto entre el 27 y 31 de marzo, seleccionaron la opción de cobro por Correo Argentino entre el 15 y el 20 de abril pasados, precisó la Anses.En total, suman 1.314.446 las personas que concurrirán a la sucursal del Correo más cercana a su domicilio, de acuerdo con el número de terminación de sus DNI, a razón de un dígito por día hábil, pero también según la inicial del apellido.La Anses remarcó que este cronograma no incluye a las personas que optaron por los distintos medios de cobro entre el 27 de abril y el 1 de mayo.El cronograma continuará mañana con quienes tienen DNI finalizado en 2, con inicial del apellido de la A a la L; y el miércoles 13 lo harán los de la misma terminación de la M a la Z.Para los que terminan en 3, su turno será el jueves 14, de la A a la L, y el viernes 15, de la M a la Z; los que finalizan en 4, el lunes 18, de la A a la L, y el martes 19, de la M a la Z.A los que tienen terminación de DNI en 5, les tocará el miércoles 20 si su apellido comienza de la letra A a la L, y el jueves 21, de la M a la Z; en 6, el viernes 22, de la A a la L, y el martes 26, de la M a la Z; y en 7, el miércoles 27, de la A a la L, y el jueves 28, de la M a la Z.El turno de los que tienen DNI finalizado en 8 será el viernes 29, para los apellidos con letra inicial de la A a la L, y el lunes 1 de junio, de la M a la Z; y para los concluidos en 9, el martes 2, de la A a la L, y el miércoles 3, de la M a la Z.Asimismo, el organismo detectó que hay personas que fueron rechazadas como beneficiarios del IFE porque no estaban actualizados sus datos en la base del ANSES, del Registro Nacional de las Personas (Renaper) o de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).Esas personas podrán corregir la información para quedar nuevamente inscriptas, y recibir la ayuda de $10.000 dispuesta por el Gobierno para los sectores de menores recursos.El cronograma continúa mañana nuevamente con los DNI terminados en 6; miércoles 13 y jueves 14, será el turno para los concluidos en en 7; viernes 15 y lunes 18, en 8; y martes 19 y miércoles 20 en 9.Los jubilados y pensionados con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 1 y cuyos haberes no superen los $17.859 cobrarán hoy el haber correspondiente al mes de mayo en las sucursales bancarias por ventanilla.Así lo precisó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que recordó que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas asignadas.También hoy podrán percibir la asignación mensual a través de la tarjeta de débito los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo DNI termine en 1.