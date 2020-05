Coronavirus | La impactante tapa del New York Times que generó que la Casa Rosada pidiera "conciencia"



Con los nombres de las víctimas en la portada, el prestigioso diario recordó que en EEUU hay cerca de 100 mil muertos por la enfermedad.





El vocero del presidente Alberto Fernández Juan Pablo Biondi y el ministro de Educación Nicolás Trotta compartieron en Twitter la impactante tapa del diario New York Times. El prestigioso medio estadounidense alertó en su portada que el país se acerca a los 100 mil muertos por coronavirus y publicó los nombres de las víctimas.



Biondi compartió el mensaje poco antes de que el Presidente anunciara la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 7 de junio, en la conferencia que dio el sábado por la noche en la residencia de Olivos.



"¡Conciencia! Sigan diciendo que nos enamoramos de la cuarentena", fue el mensaje que publicó el vocero. La semana pasada el Presidente había dicho: "No es como dice algún tonto, que nos enamoramos de la cuarentena. Nos preocupa tanto la salud como la economía". Luego, en la conferencia, dijo que "va a durar lo que tenga que durar" y pidió "que no ganen los ansiosos".













Mientras que el ministro de Educación publicó un mensaje con las tapas del NYT y de O'Globo de Brasil, donde el virus provocó más de 22 mil muertes. "¿Qué está en juego en esta batalla? Lo más preciado en una sociedad, la vida. Comparar para aprender, para reafirmar caminos y para fortalecer la conciencia ciudadana", escribió.

El diario calificó las muertes por COVID-19 en los Estados Unidos como "una pérdida incalculable" y publicó en la tapa los nombres de mil víctimas, que representan el 1% del total de fallecidos. Indicó que "los números por sí solos no pueden medir el impacto" de la enfermedad.





Consideró que las personas que murieron "no eran números" y publicó una reseña de ellos. "Se trata de pacientes, de trabajos interrumpidos o de vidas que se terminaron antes de tiempo", indicó el diario.



Dos semanas atrás el diario brasileño O'Globo ya había publicado en su portada los nombres de los diez mil primeros muertos en ese país por coronavirus.