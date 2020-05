Martes con cielo parcialmente soleado en Misiones



La máxima estimada es de 19ºC en Eldorado con 17°C de sensación térmica,









La Dirección General de Alerta Temprana (DGAT) pronostica un martes donde la alta presión continuará dominando la región con circulación de aire frío y húmedo. Se espera la formación de nieblas y neblinas cerca de ríos y arroyos. No se descartan nuevamente heladas débiles para el centro/noreste. El cielo estaría parcialmente nublado en todas las zonas.









Se espera una tarde templada, con máxima estimada en 19ºC en Eldorado con 17°C de sensación térmica, mínima de 5ºC en Bernardo de Irigoyen y 3°C de sensación térmica.







Miércoles



Según el organismo dependiente del Ministerio de Ecología, la masa de aire frío y húmedo ocasionaría heladas débiles en toda la provincia, especialmente en zonas bajas, como así también nieblas, lentamente desde la tarde comenzaría a alejarse hacia las costas del sur del Brasil. El cielo estaría despejado en toda la provincia.







Precipitaciones: no se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 0-0%. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.







Vientos: Predominantes del sureste/noreste, provenientes del sur del Brasil. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 26km/h. Más importante para la zona centro.







Temperaturas: Amanecerá frío y húmedo, tarde apenas cálida, con máxima esperada de 21ºC para Dos de Mayo con 20°C de ST, la mínima, de 6ºC en Campo Grande, con 4°C de ST.







Jueves



Para el DGAT, el jueves no habrá cambios importantes en las condiciones del tiempo. Se espera una jornada con cielo despejado, asimismo, nieblas y neblinas especialmente en zona norte.







Precipitaciones: no se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 0-0%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Alta.







Vientos: predominantes del este, provenientes del sur brasileño. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 31km/h. Más importante para la zona centro.







Temperaturas: amanecerá templado, tarde templada y mayormente seca, con máxima esperada de 24ºC para Andresito con 23°C de ST, la mínima, de 8ºC en San Antonio, con 6°C de ST.