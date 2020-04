La nubosidad media y alta continuaría cubriendo el Norte misionero y para este día llegaría al Centro de la provincia, más al Sur se prevé cielo despejado.



No se esperan precipitaciones para esta jornada y la probabilidad de nieblas y neblinas es baja.





Los vientos serán predominantes del Este, de las costas del sur del Brasil. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 26km/h. Más importante para la zona norte.







Se espera una tarde cálida, siendo la máxima esperada de 27ºC en Posadas y 26°C de ST, la mínima de 11ºC en San Vicente y 10°C de ST.