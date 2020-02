Nacional : Engañó a una nena de 11 años por Instagram, aprovechó que los papás no estaban y la violó

Se trata de un joven de 18 años que comenzó el contacto con la víctima en septiembre. El acusado se negó a declarar.





Un joven de 18 años quedó detenido acusado de violar a una nena de 11 años en Glew a quién engañó vía Instagram. Según trascendió, el sospechoso se negó a declarar.





Todo empezó en septiembre, cuando el hombre contactó a la víctima desde la red social. “Le dijo que tenía menos edad y la fue engañando, para llegar a la verla personalmente”, indicaron fuentes del caso a Diario Conurbano. A medida que entraban en contacto, el ahora detenido le mandaba videos masturbándose.

Hace unos días, el acusado acudió a la casa de la menor, en Glew, aprovechando que no estaban sus papás y ahí abusó de ella. De acuerdo con lo que trascendió, la niña reveló lo que le había pasado en las redes y a sus padres, quienes radicaron la denuncia.El hombre de 18 años quedó imputado por “Grooming y abuso sexual agravado con acceso carnal” pero no quiso se negó a declarar ante la fiscal María Delia Recalde de Lomas de Zamora.Este viernes, el acusado fue trasladado a los Tribunales de Lomas para su indagatoria e hizo uso de su derecho a no declarar por consejo de su abogada.En los próximos días la víctima será sometida a la Cámara Gesell para fortalecer la prueba contra el detenido.