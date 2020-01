Relanzan “Precios cuidados” con menos de 200 productos y una App para que los consumidores ayuden a controlar



Será la semana próxima. Reducirán la cantidad de ítems, que en la versión previa eran 500, pero apuestan a mayor fiscalización, nuevo diseño y refuerzo de señalización. Volverán las primeras marcas y ya no habrá “puerta giratoria”: las empresas no podrán cambiar de producto “cuidado”







Tras haber resuelto favorablemente la negociación con supermercados y proveedores para que el fin del IVA 0% en los alimentos de la canasta básica no termine impactando fuertemente en los precios -la suba promedio fue de 7%-, el jueves y viernes los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo se abocaron de lleno a avanzar en las discusiones, que ya tenían en marcha, para el relanzamiento del programa “Precios cuidados”.

“Estarán todos los productos que consume una familia y de primeras marcas, para que vuelva a haber precios de referencia. Además, se acaba la puerta giratoria”

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, viene recibiendo hace dos semanas a los representantes de las empresas de consumo masivo para definir el nuevo listado de productos que tendrán precios especiales a partir del martes próximo. En los últimos años, el programa que tanto éxito tuvo en sus inicios -fue lanzado en 2014 por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof- fue perdiendo relevancia, con predominancia de segundas y terceras marcas, y proveedores más chicos.Ahora volverán las primeras marcas, con el objetivo de que el programa vuelva a ser referencia de precios de todas las categorías que lo componen. Las compañías le presentaron sus propuestas de productos y precios a Español y durante el fin de semana terminarán de cerrarse los acuerdos. Los nuevos precios todavía no están definidos, aseguraron fuentes de la cartera.(Lihueel Althabe)Hoy la lista vigente, que vence el 7 de enero, cuenta con más de 500 ítems, cuyos precios se revisaban cada cuatro meses, o menos en algunos casos. La nueva lista tendrá menos de 200 artículos., precisaron las fuentes. Concretamente, lo que ya no podrán las empresas es incluir un producto y en el medio del programa retirarlo y reemplazarlo por otro. Eso sucedía bastante en los últimos años, al punto tal de que en cada renovación salían algunos y entraban otros, lo que hacía imposible tener un seguimiento de los precios para los consumidores.

“No había una difusión activa del programa, por eso vamos a salir con mucha cartelería, nuevo diseño y hasta una nueva app para que los consumidores puedan no sólo revisar los precios, sino interactuar. Va a haber varias funcionalidades”

El Gobierno relanzará el programa también con nueva estética y mayor señalización. Aseguran cerca del ministro Matías Kulfas que la anterior gestión no le dio el impulso necesario y que los productos estaban escondidos., dijeron las fuentes consultadas.Durante la gestión de Dante Sica al frente de Producción, en el gobierno de Mauricio Macri, existía una aplicación para el sistema Android de celulares, pero era una webapp, es decir, el consumidor podía acceder mediante el teléfono a la misma página web que podía visitar con una computadora. Hubo, en cambio, una aplicación específica en 2014, cuando el entonces secretario de Comercio, Augusto Costa, lanzó “Precios cuidados”. En ese entonces, las personas no sólo podían ver el listado, sino que también podían escanear los productos y corroborar los precios, así como también denunciar al supermercado en el caso de que el valor del artículo no coincidiera con el acordado.