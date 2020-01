AMD presentó su nueva línea de procesadores y tarjetas gráficas

AMD presentó en la CES 2020 sus nuevos procesadores Ryzen 4000, los cuales son para computadoras portátiles. Estos, al igual que los que están hechos para la versión de escritorio, se dividirán en tres gamas: Ryzen 3(Gama baja), Ryzen 5 (Gama media) y Ryzen 7 (Gama alta). Entre lo más relevante, estos nuevos chips tendrán tecnología SmartShift, la cual hace que este se unifique con las GPU Radeon RX, para así conseguir una gran optimización en cuanto al consumo de energía se refiere.

destacando nuevas y emocionantes tecnologías que impulsan a consumidores, gamers y creadores a superar los límites en 2020.Durante los últimos años, los procesadores fueron los protagonistas de una gran batalla que se planteó entre AMD e Intel. Esta pelea continúa dando capítulos, ya que pasó del terreno de las computadoras de escritorio a las notebook con la llegada de los nuevos procesadores Ryzen 4000. Estos, al igual que la competencia, tendrán una serie denominada U-Series, la cual apuntará a las computadores portátiles especializadas en gaming y alto rendimiento gráfico.Entre lo más relevante, los nuevos procesadores contarán con la tecnología SmartShift, la cual unifican los recursos de la GPU Radeon RXcon el chip, para así lograr optimizar el rendimiento y mejorar la experiencia de uso. Estos se activan de manera automática, por lo que el usuario no deberá realizar nada para poder disfrutar de este trabajo en conjunto.Cabe destacar que la anteriormente mencionada Serie U, cuenta con unTDP (Thermal Design Power) de 15W, el cual está diseñado para mejorar el consumo de energía sin tener que realizar sacrificios en el rendimiento de la máquina.A continuación, se pueden apreciar la distinta gama de procesadores que ofrecerá la desarrolladora de hardware a los usuarios:Ryzen 3 4300UNúcleos/Hilos: 4/4Frecuencia: 2.7 GHz con Boost de 3.7 GHzGráficos: AMD RadeonTDP: 15 WRyzen 5 4500UNúcleos/Hilos: 6/6Frecuencia: 2.3 GHz con Boost de 4 GHzGráficos: AMD RadeonTDP: 15 WRyzen 5 4600UNúcleos/Hilos: 6/12Frecuencia: 2.1 GHz con Boost de 4 GHzGráficos: AMD RadeonTDP: 15 WRyzen 7 4700UNúcleos/Hilos: 8/8Frecuencia: 2 GHz con Boost de 4.1 GHzGráficos: AMD RadeonTDP: 15 WRyzen 7 4800UNúcleos/Hilos: 8/16Frecuencia: 1.8 GHz con Boost de 4.2 GHzGráficos: AMD RadeonTDP: 15 WLa desarrolladora no dejó de lado al público gamer, el cual es uno de los más exigentes. Para satisfacer las necesidades que presentan estos usuarios se desarrolló la serie H, que trabaja con un TDP de 45 W. Sin embargo, no todos las gamas de procesadores fueron elegidos para complementar esta serie, ya que solamente incluye a los Ryzen 5 y Ryzen 7.A continuación, los modelos y características técnicas de los procesadores serie HRyzen 5 4600HNúcleos/Hilos: 6/12Frecuencia: 3 GHz con Boost de 4 GHzGráficos: AMD RadeonTDP: 45 WAMRyzen 7 4800HNúcleos/Hilos: 8/16Frecuencia: 2.9 GHz con Boost de 4.2 GHzGráficos: AMD RadeonTDP: 45 WTambién se presentó el procesador Ryzen Threadripper 3990X, el cual está enfocado para una utilización en servidores y equipos orientados al diseño de contenido audiovisual y gráfico. Conformado por 64 núcleos, elThreadripper llegará al mercado el próximo 7 de febrero.La Dra. Lisa Su, CEO y presidenta de AMD, presentado el nuevo procesador Threadripper. (Photography by PaulSakuma.com Photography)Otra novedad fue la presentación del nuevo procesador Ryzen Threadripper 3990X que completa la familia de 3ª generación de estos productos pensados para servidores y creadores de contenido multimedia. Este procesador de altas prestaciones incluye 64 núcleos y estará disponible a partir del próximo 7 de febrero.Por otro lado, se anunció que estos procesadores llegarán a más de 100 computadores portátiles, las cuales se repartirán entre fabricantes de gran nivel como Acer, Asus, Dell HP y Lenovo. No habrá que esperar mucho para verlas en el mercado, ya que se deslizó que se irán lanzando a lo largo de 2020.Las tarjetas gráficas también dieron el presentePor otro lado, AMD presentó las placas de video relativas a la línea Radeon Rx 5000, las cuales se mostraron en acción probando distintos títulos de videojuegos. Las placas que se llevaron todas las miradas fueron la Radeon RX 5600M y la RX 5700M. Esta última integra 8GB de memoria GDDR6, lo que permite su utilización en las computadores portátiles más avanzadas para lograr un alto desempeño y optimización en la jugabilidad. A su vez, esta tiene una velocidad de refresco de hasta 1720 MHZ y un refresco de juego de hasta 1620.