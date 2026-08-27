NOTICIAS MISIONES : Fatal choque entre un auto y un colectivo dejó un muerto en San Pedro
El hecho ocurrió alrededor de las 17:40, cuando el Volkswagen Gol Trend que conducía colisionó con un colectivo.
Matías Senger falleció este miércoles por la tarde luego de protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 27, en la zona de colonia Liso, jurisdicción de San Pedro. De acuerdo con las primeras actuaciones, Senger viajaba acompañado por tres personas, cuando por causas que son materia de investigación el automóvil impactó contra una unidad Mercedes-Benz de transporte de pasajeros, conducida por una mujer.
Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil falleció en el lugar. En tanto, sus tres acompañantes sufrieron lesiones visibles y fueron trasladados por Bomberos Voluntarios hasta el Hospital local de San Pedro para recibir atención médica.
Trabajaron en el lugar el personal de la División Policía Científica y el médico policial, quienes realizaron las pericias correspondientes.
Matías Senger falleció este miércoles por la tarde luego de protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 27, en la zona de colonia Liso, jurisdicción de San Pedro. De acuerdo con las primeras actuaciones, Senger viajaba acompañado por tres personas, cuando por causas que son materia de investigación el automóvil impactó contra una unidad Mercedes-Benz de transporte de pasajeros, conducida por una mujer.
Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil falleció en el lugar. En tanto, sus tres acompañantes sufrieron lesiones visibles y fueron trasladados por Bomberos Voluntarios hasta el Hospital local de San Pedro para recibir atención médica.
Trabajaron en el lugar el personal de la División Policía Científica y el médico policial, quienes realizaron las pericias correspondientes.
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