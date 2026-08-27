NOTICIAS MISIONES : Una descarga eléctrica terminó con la vida de un hombre en una plaza de Santa Ana

La Policía investiga las circunstancias en las que un hombre de 30 años murió tras recibir una descarga eléctrica junto a un poste de alumbrado público, en una plaza del barrio Ciudad del Este de Santa Ana. En el lugar fue hallada una pinza y los investigadores constataron que el conductor de puesta a tierra que desciende por la estructura se encontraba cortado, elementos que serán sometidos a pericias.



