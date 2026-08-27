NOTICIAS MISIONES : Una descarga eléctrica terminó con la vida de un hombre en una plaza de Santa Ana
La Policía investiga las circunstancias en las que un hombre de 30 años murió tras recibir una descarga eléctrica junto a un poste de alumbrado público, en una plaza del barrio Ciudad del Este de Santa Ana. En el lugar fue hallada una pinza y los investigadores constataron que el conductor de puesta a tierra que desciende por la estructura se encontraba cortado, elementos que serán sometidos a pericias.
El hecho ocurrió cerca de las 21 del miércoles, cuando Juan Carlos Pedrozo se encontraba en inmediaciones del poste y, por circunstancias que todavía se intentan establecer, recibió una descarga eléctrica. Fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital local, donde ingresó sin signos vitales.
A partir de la intervención policial, el sector fue preservado para las pericias correspondientes. Entre los elementos observados se encuentra el cable de puesta a tierra del poste, que presentaba un corte, además de una pinza localizada en el lugar. Ahora se busca determinar si la víctima tuvo contacto con ese conductor y cuál fue la secuencia que produjo la descarga.
Como medida preventiva y para preservar la escena, personal de Electricidad de Misiones interrumpió el suministro eléctrico en el sector. La energía permanecerá cortada hasta que puedan realizarse las pericias técnicas necesarias, tras lo cual está previsto restablecer el servicio.
Por disposición de la Justicia, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, que permitirá establecer fehacientemente el punto de ingreso y recorrido de la corriente eléctrica en el cuerpo y aportar elementos para determinar la mecánica del hecho.
La investigación continúa para establecer cómo se produjo la descarga y si existió alguna manipulación previa de la instalación eléctrica.
El hecho ocurrió cerca de las 21 del miércoles, cuando Juan Carlos Pedrozo se encontraba en inmediaciones del poste y, por circunstancias que todavía se intentan establecer, recibió una descarga eléctrica. Fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital local, donde ingresó sin signos vitales.
A partir de la intervención policial, el sector fue preservado para las pericias correspondientes. Entre los elementos observados se encuentra el cable de puesta a tierra del poste, que presentaba un corte, además de una pinza localizada en el lugar. Ahora se busca determinar si la víctima tuvo contacto con ese conductor y cuál fue la secuencia que produjo la descarga.
Como medida preventiva y para preservar la escena, personal de Electricidad de Misiones interrumpió el suministro eléctrico en el sector. La energía permanecerá cortada hasta que puedan realizarse las pericias técnicas necesarias, tras lo cual está previsto restablecer el servicio.
Por disposición de la Justicia, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, que permitirá establecer fehacientemente el punto de ingreso y recorrido de la corriente eléctrica en el cuerpo y aportar elementos para determinar la mecánica del hecho.
La investigación continúa para establecer cómo se produjo la descarga y si existió alguna manipulación previa de la instalación eléctrica.
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