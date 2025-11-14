NOTICIAS MISIONES : Un hombre perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en su vivienda de Posadas
Un hombre de 34 años identificado como Alejandro Cardozo, perdió la vida luego de sufrir una fuerte descarga eléctrica en su domicilio ubicado en la chacra 159 de la ciudad de Posadas.
El hecho ocurrió cerca de las 19:35 del jueves, cuando efectivos de la Comisaría Séptima UR-I fueron comisionados por el CIO 911 hasta una vivienda situada en inmediaciones de las avenidas Tambor de Tacuarí y Jauretche, donde un hombre habría recibido una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba una conexión de agua.
Al llegar, el personal policial tomó contacto con la ciudadana Soledad Cruz, quien indicó que tanto ella como el hombre lesionado ya habían sido trasladados al Hospital Dr. René Favaloro, ingresando ambos con signos vitales.
En el nosocomio, el equipo médico practicó maniobras de RCP a la víctima. Pero pese a los esfuerzos realizados, el hombre falleció alrededor de las 20:20 horas en la sala de Shock Room.
Las actuaciones correspondientes continúan bajo la intervención del Juzgado de Instrucción de Posadas.
El hecho ocurrió cerca de las 19:35 del jueves, cuando efectivos de la Comisaría Séptima UR-I fueron comisionados por el CIO 911 hasta una vivienda situada en inmediaciones de las avenidas Tambor de Tacuarí y Jauretche, donde un hombre habría recibido una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba una conexión de agua.
Al llegar, el personal policial tomó contacto con la ciudadana Soledad Cruz, quien indicó que tanto ella como el hombre lesionado ya habían sido trasladados al Hospital Dr. René Favaloro, ingresando ambos con signos vitales.
En el nosocomio, el equipo médico practicó maniobras de RCP a la víctima. Pero pese a los esfuerzos realizados, el hombre falleció alrededor de las 20:20 horas en la sala de Shock Room.
Las actuaciones correspondientes continúan bajo la intervención del Juzgado de Instrucción de Posadas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario